Chaque jour apporte de nouveaux challenges et de nouvelles opportunités. Architectes, designers et distributeurs doivent être réactifs et répondre efficacement aux attentes de leurs clients. Avec la Collection & Services 2020-22 EGGER, découvrez des nouvelles couleurs tendance, des structures de surface exclusives, des services inédits : toujours plus d’inspiration dans le but de donner vie à vos projets et idées, tout en vous accompagnant dans votre quotidien.