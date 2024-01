À quoi ressemble la maison idéale des Français ? C’est à cette question qu’a tenté de répondre SeLoger à travers un sondage, ayant donné lieu à des images d’IA et un « portrait-robot » de la maison rêvée. Le point sur les enseignements.

En cette nouvelle année 2024, le site SeLoger s’est penché sur les souhaits des Français, et notamment sur leur maison idéale.

Plus de 3 000 Français ont répondu à ce sondage mi-décembre. Ces derniers ont été interrogés sur 18 critères, dont l’emplacement, l’architecture, la surface, le style de décoration, ou encore le mobilier de leur maison rêvée.

Premier enseignement : l’emplacement favoris de près d’1 Français sur 4 est le bord de mer.

Un extérieur typique

D’un point de vue architectural, les maisons typiques sont préférées. La façade en pierre a particulièrement la cote, puisqu’elle est plébiscitée par 44 % des Français. 37 % rêvent notamment d’un mas provençal.

Les Français plébiscitent le caractère écologique et autosuffisant de la maison (respectivement 84 % et 81 %), davantage que la connectivité, qui n’est pas jugée comme un critère important pour 56 % des répondants.

Parmi les critères primordiaux, on retrouve en revanche la luminosité, pour 78 % des Français. Ces derniers souhaitent que leur intérieur communique avec l’extérieur, puisqu’ils sont 91 % à vouloir au moins une baie vitrée, notamment pour avoir une vue dégagée sur la nature (pour 72 %).

Côté extérieur, la végétation avec des arbres et des fleurs arrive en tête (70 %), devant un coin détente (66 %), et un espace barbecue (66 %). La piscine extérieure n’arrive qu’en 5ème position, avec 54 %.

… et un intérieur sobre et contemporain

Niveau décoration intérieure, le choix se tourne prioritairement vers un style contemporain et moderne (28 %), notamment dans la cuisine, qui doit être ouverte pour plus de la moitié des répondants.

La cuisine idéale des Français. Crédit : Loïc Vergnaud via l'IA Midjourney pour SeLoger

Sur les murs, la peinture est privilégiée par 9 répondants sur 10, et plus particulièrement les tons neutres (beige, taupe, blanc). Au sol, les matériaux comme le parquet (36 %) et le carrelage (30 %) prédominent.

Dans leur maison idéale, les Français ont également leurs pièces « rêvées ». En première position, on retrouve le dressing (pour 64 % des femmes et 37 % des hommes), vient ensuite la pièce bien-être type sauna ou hammam (44 %), et enfin une grande bibliothèque avec un espace de lecture (44 %). La piscine intérieure séduit également 4 Français sur 10.

Un intérieur contemporain baigné de lumière. Crédit : Loïc Vergnaud via l'IA Midjourney pour SeLoger

Grâce à ces différentes réponses, des images ont été générées via l’IA « Midjourney », et le « portrait-robot » de la maison rêvée des Français a pu être dressé. Ces images montrent notamment une maison en façade pierre, avec de larges baies vitrées vue sur mer, et des pièces baignées de lumière. À l’intérieur, le style est sobre et contemporain.

Claire Lemonnier

Photo de une : Loïc Vergnaud via l'IA Midjourney pour SeLoger