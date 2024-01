EGGER lance la nouvelle Collection & Services 24+

Avec sa nouvelle Collection & Services 24+, le groupe EGGER confirme la dynamique de réussite qui le caractérise depuis de nombreuses années. Cette nouvelle collection innove par son nouveau concept évolutif, qui permettra de répondre à un contexte de marché plus complexe.

« Cette collection connaitra un cycle de mise à jour plus court, tous les 2 ans, permettant ainsi de réagir plus rapidement face aux nouvelles influences et aux innovations en matière de produits. Même si les cycles de mise à jour sont réduits, chaque nouveauté restera en place pendant au moins quatre ans. Nos clients bénéficieront ainsi d'une meilleure visibilité pour planifier leurs projets » résume Céline Bilbao, Responsable Marketing sud-ouest Europe. La Collection & Services 24+ est une gamme de produits et de décors pertinente promue à l’échelle internationale avec un niveau de services et de stock adaptés aux besoins régionaux. EGGER bénéficie en France d’un réseau performant de partenaires stockistes fiables garantissant une disponibilité des produits quel que soit le lieu du projet.

Dans son nouveau concept de collection, EGGER accorde une importance particulière aux services digitaux. L'accent est mis sur le lien entre le nuancier et le nouveau site web, qui sera lancé en février 2024, tout comme la nouvelle version de l'application EGGER Collection & Services. Chaque échantillon pourra être visualisé dans différentes configurations, vous pourrez également choisir la meilleure combinaison de décors et connaître la disponibilité des produits.

Davantage de possibilités et de solutions

EGGER présente sa nouvelle Collection & Services 24+ sous la devise « Plus, dès maintenant », qui comprend près de 300 combinaisons de décors et de structures de surface, dont 201 décors coordonnés en panneaux revêtus stratifiés et bandes de chant (parmi lesquels 68 nouvelles combinaisons), 32 références PerfectSense dont 19 nouveautés et 36 variantes de plans de travail.

Parmi les nombreuses nouveautés de la Collection & Services 24+, le ST40 Feelwood Oakgrain, une nouvelle génération de surfaces à pores synchronisés. Cette structure reprend et souligne la tendance pour les bois sobres, élégants et mats, tout en apportant une certaine profondeur au toucher.

Lancement de la nouvelle gamme EGGER Collection & Services 24+ en février 2024.

La nouvelle collection bénéficiera de cycles de mise à jour réguliers. Chaque nouveauté restera en place pendant au moins quatre ans.

EGGER peut ainsi réagir plus rapidement face aux nouvelles tendances, aux nouvelles influences et aux nouveautés en matière de produits. EGGER attache une importance particulière aux services digitaux .

Sous la devise « Plus, dès maintenant », EGGER présente nouveautés inspirantes, des décors familiers et des produits pensés pour être durables et sains.

Près de 300 combinaisons de décors et structures de surface disponibles en coordonnés sur plusieurs lignes de produits complémentaires.

Photo à la une : L'effet métallique de la surface brossée ST20 Metal Brushed donne à chaque meuble une touche unique.

Crédits photos : EGGER Holzwerkstoffe

