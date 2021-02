La couleur constitue l'un des éléments essentiels de l'architecture, parfois même un véritable critère de différenciation. Lumineux et intense, elZinc Rainbow® or, est un vecteur de personnalité et de caractère qui s'intègre harmonieusement à son environnement.

Surprenant et allègre, elZinc Rainbow® or peut être utilisé en tant qu'élément de revêtement principal ou pour certains détails qui contrasteront avec les autres matériaux employés.



Le zinc laminé possède des qualités techniques et architectoniques reconnues. Choisir le zinc-titane elZinc Rainbow® or, c'est non seulement opter pour une esthétique impeccable et de nombreuses possibilités architecturales, mais aussi pour une grande résistance à la corrosion. Centre culturel du Pian Médoc

Architecte : BPM Architectes / Photographe : Visionair Découvrez la gamme elZinc Rainbow® elZinc Rainbow est une gamme de zinc de couleurs qui allie l'élégance du zinc et la richesse de la couleur. Disponible en 6 nuances standard, rouge, bleu, verte, noire, or et marron, elZinc Rainbow® s'intègre harmonieusement à son environnement.

Laminé selon la norme européenne EN988, elZinc Rainbow® est un zinc-titane fabriqué à partir de notre zinc prétraité sur lequel ont été appliqués des pigments minéraux. Son revêtement organique lui confère une protection supplémentaire contre la corrosion. Salle des fêtes de Berstett

Architecte : Larché & Metzger Qu'il soit industriel, institutionnel ou résidentiel, votre bâtiment deviendra le centre de tous les regards.



Osez elZinc Rainbow® dans vos projets !