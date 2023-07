elZinc - Asturiana de Laminados, S.A

Asturiana de Laminados, sous la marque elZinc, est l'un des plus grands fabricants de zinc-titane pour la construction au monde. Présents dans plus de 50 pays, nous vous offrons un large éventail d'aspects de surface en zinc naturel, prépatiné et de couleurs, une gamme complète pour l'évacuation des eaux pluviales, ainsi que de nombreuses solutions architecturales.



Utiliser elZinc, ce n'est pas seulement donner une grande valeur esthétique à vos projets, c'est aussi s'assurer qu'ils resteront intacts au fil du temps.