Résidence individuelle Sunshine (Australie), une réalisation elzinc

L'un des challenges de cette extraordinaire construction conçue par Spark architects a été la courbure de la façade en zinc réalisée avec un rayon de 600 mm qui s'enroule sur le toit tout en descendant le long de la pente. Pour ce faire, les installateurs de Ionclad ont utilisé notre zinc prépatiné elZinc Slate®. Grâce à son exceptionnelle malléabilité, il s'adapte aux géométries les plus insolites et les plus complexes.

Aspect de surface : elZinc Slate

Crédits Photos : @alynemedia