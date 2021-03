Les cinq modules de Multidoc (Bati-C, Bimdigit, Quantiplan, Analyse d’offre, et Planning), couvrent l’ensemble des fonctionnalités utiles à votre activité. Et ce dans la même interface de travail, vous retrouvez vos CCTP, vos DPGF, vos DQE, vos métrés, vos estimations, vos analyses d’offres, vos plannings et vos courriers ou publipostages. Avec le logiciel, il n’y a plus d’erreurs de transmissions, de liaisons, de retranscriptions ou de transfert.

LES ATOUTS de MultiDoc comparés avec les logiciels Word et Excel

Une interface unique



Les éléments saisis dans votre affaire sont automatiquement retranscrits dans tous vos documents liés. Vous n’avez plus besoin de faire des allers-retours, souvent propices à des erreurs, l’automatisation des données améliore votre productivité. De plus, chaque élément rempli est visible par une couleur, lorsque vous n’avez pas rempli un champ il suffit de regarder dans l’interface unique de votre affaire quelle couleur est manquante pour repérer facilement où renseigner l’information absente.



Une adaptation à la pluralité de votre activité



Grâce à sa compatibilité avec de nombreux formats de fichiers usuels (Word, Excel, dwg, ifc pdf, jpg, png, tiff…), vous pouvez importer sans effort et sans perte de données vos anciens documents de travail. Le passage à Multidoc est facilité et en quelques clics, vous maitrisez déjà votre nouvelle interface de travail. Nos clients rapportent gagner 70%* de temps en utilisant Multidoc.



* Par rapport à leur travail sur Word et Excel.



Une personnalisation aisée



La différence est votre marque de fabrique et en ce sens ECIBAT la respecte et vous soutient dans ce choix, c’est pourquoi nos développeurs ont créé l’édition de vos documents via Multidoc selon votre charte graphique : il suffit au préalable de créer vos éléments graphiques (logo, police, choix des couleurs…). Une fois renseignés tous vos documents respecteront votre charte. Par défaut, un large choix de polices et de modèles sont présents et utilisables gratuitement dans le logiciel. Ainsi tous vos collaborateurs.trices éditeront les mêmes documents avec votre chartre graphique que vous ayez une agence ou plusieurs agences.

Ils se concentreront sur le contenu des dossiers et non plus sur les rendus. Ce qui aujourd’hui restent très chronophage dans Word et Excel. Votre démarche Qualité sera respectée.



Un accompagnement personnalisé



Pour chaque licence acquise, nous proposons une formation personnalisable dispensée par une intervenante experte avec des mises en situation concrètes à partir de vos projets. ECIBAT étant certifié comme organisme de formation, celle-ci peut être 100% prise en charge par votre OPCA. En parallèle, nous offrons un service de maintenance avec les développeurs ayant conçu le logiciel.

Les cinq modules de Multidoc

Le module ACT

Obtenir un comparatif clair et détaillé des offres est fondamental afin de choisir au mieux ses prestataires. Grâce au module ACT vous pouvez :



Éditer des tableaux comparatifs :

Détail des offres : tableau ressortant en couleur les quantités et les prix trop élevés ou trop bas

Récapitulatif TCE avec les montants HT et TTC de toutes les entreprises

Rapport d'analyse des offres avec vos observations

Récapitulatif des offres mieux-disantes pour l'ensemble de l'affaire

Analyser des entreprises :

Selon vos critères : comparatif détaillé des entreprises par prestation (prix, quantités, montants, estimatif, moyenne…)

Par analyse technique : gestion de structures par critères pondérés afin de faire l’analyse technique de votre marché.

Rapports avec critères, classement et tableaux de synthèse

Attribuer des marchés :

Pour finaliser l’analyse, vous allez pouvoir attribuer officiellement les marchés aux entreprises.

Les prix de l’entreprise et ses quantités seront automatiquement récupérées dans le DQE marché qui représente ainsi le marché définitif.

Sauvegarder des prix :

Une fois la consultation terminée, vous pouvez sauvegarder les prix des entreprises.

Lors d’un prochain projet similaire, vous pourrez obtenir une estimation rapide des coûts, en regroupant plusieurs offres de prix d’entreprises.

Le module Quantiplan

Faire des relevés est enfantin avec Quantiplan. À partir de plans 2D (pdf ou dwg) ou de photos (jpg, png, tiff) prenez vos mesures facilement et elles sont automatiquement reportées dans l’affaire correspondante et le logiciel calcule les quantités corrélatives.



Les nombreux outils développés dans ce module vous permettent :

De rassembler tous vos plans dans un même projet

De différencier et récapituler vos mesures par calques, surfaces, périmètres, distances, groupes et/ou localisations

De déduire des métrés pour les ouvertures

De comptabiliser les objets

Il est parfois difficile de prendre une mesure sur une image ou un plan mal contrasté, Quantiplan possède un outil de modulation d’opacité pour vous aider à mieux différencier certains éléments.



Après avoir renseigné votre échelle, vous classez chaque mesure dans la catégorie correspondante.



L’exploitation des données est très rapide après avoir pris toutes vos mesures. Une arborescence est créée qui permet de différencier rapidement chaque métré, de les associer, d’enlever les ouvertures ou de les masquer pour plus tard.



Lorsque votre document est prêt, un récapitulatif s’édite par catégorie, en groupe ou en liste, permettant l’exploitation de vos données dans votre affaire Multidoc ou dans vos autres logiciels.



L’information est automatiquement renvoyée dans les articles souhaités de votre affaire une fois que vous les avez sélectionnés.



Le module OPC

Le planning vous donne la possibilité de gérer vos phases de manière successive, dépendante ou indépendante. De type GANTT, le calendrier débute selon vos besoins : de la réflexion du projet à sa livraison. Il peut intervenir seulement sur certaines étapes ou englober l’entièreté de la maitrise d’œuvre.



Vous êtes à l’origine de la gestion du planning, soit par automatisation de votre affaire MULTIDOC soit par la création de tâche manuellement (Gros Œuvre, Terrassement, Réunion de chantier, livraison du matériel, déblocage de fond…) selon votre cœur de métier. Si vous dépendez de contraintes vous pouvez également les ajouter au planning et la tâche se déclenchera à la fin de celle-ci. Intégrer des rappels pour mieux gérer vos deadlines et vérifier l’avancée du projet devient simple.



Votre planning est modifiable à votre guise et autant de fois que vous en avez besoin.



Pour plus de facilité et simplifier les échanges avec vos partenaires, le module est compatible avec ECI Planning et MS Project.



Le module Bimdigit

Avec le module vous récupérez facilement vos mesures depuis votre CAO. Vos maquettes numériques deviennent exploitables en quelques clics. Grâce à ses différentes fonctionnalités vous pouvez :

Tracer des zones à relever ou sélectionner des zones existantes

Récupérer les surfaces, les périmètres et leurs détails, leurs unités et leurs volumes…

Paramétrer l’échelle de sortie du plan

Utiliser des calques afin de ne pas modifier durablement votre plan

Tous comme les autres modules, les informations récoltées grâce à Bimdigit sont automatiquement reportées dans votre affaire. Il n’y a plus de pertes de données, ni d’erreur de transfert.



Le module Bati-C

Bati-C est une bible CCTP tous Corps d’État mise à jour régulièrement (2 à 6 fois /an). Plus besoin de vérifier l’adaptation aux normes ou DTU, Bati-C, le fait pour vous.



Toutes nos licences peuvent être partagées entre tous vos collaborateurs sur le même site ou à distance. Réduisez donc le nombre de licences et par conséquent les coûts engendrés.