Nouveau Webinar by TRAMICO « TRAMICHAPE – Réussir une isolation acoustique performante sous chape ».

Le 11 février et 15 février 2022, nos spécialistes partageront leurs connaissances sur la réglementation acoustique et la mise en œuvre du TRAMICHAPE pour traiter les bruits d'impact dans les logements collectifs. Ce webinar sera suivi d’une session de questions/réponses en directe avec nos intervenants.

Participez au webinar pour connaître les bonnes pratiques de mise en œuvre du TRAMICHAPE et nos préconisations pour garantir une isolation acoustique performante sous chape. Ce webinar sera co-animé par Antoine Fréville, Responsable Projet Développement et Thomas Olivier, Responsable Commercial Ile de France.



Rappel des infos du Webinar :

Thème : « TRAMICHAPE – Réussir une isolation acoustique performante sous chape ».

Réglementation acoustique, isolation aux bruits d'impact et règles de mise en œuvre : les solutions de nos experts.



Dates & horaires du webinar : (durée du webinar 30min)

Vendredi 11 février 2022 – 13h00

Mardi 15 février 2022 – 17h30

N’attendez plus et inscrivez-vous à la date et l’heure qui vous conviennent le mieux.



Tramico, fabricant français, propose un vaste choix de solutions techniques pour le bâtiment dans les domaines de l’isolation acoustique et de l’étanchéité (à l’air et à l’eau).



Au fil des années, TRAMICHAPE est devenu une marque forte sur le secteur de la chape et a su s’imposer auprès des professionnels qui apprécient notamment leur haut niveau de technicité et de qualité.



TRAMICO vous accompagne pour une mise en œuvre réussie d’une chape acoustique. Nos experts vous donnent les clés pour un traitement optimal des points singuliers, évitant ainsi tout litige (transmissions bruits d’impacts, ponts phoniques, ...).

