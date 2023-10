Sept étapes clés pour atteindre les objectifs de durabilité dans la construction

Cependant, la transition vers des pratiques de construction durable peut s'avérer une tâche décourageante pour de nombreuses organisations. Trouver un équilibre entre la nécessité de respecter les obligations contractuelles et les normes environnementales tout en maintenant des pratiques durables peut sembler un défi insurmontable. Cependant, en adoptant la bonne approche, les organisations peuvent s'efforcer d'atteindre cet équilibre important.

Pour atteindre les objectifs de durabilité, il est essentiel d'élaborer un plan global de protection de l'environnement comportant de multiples éléments qui fournissent un cadre structuré pour la réussite. Ce plan doit comprendre les sept étapes essentielles suivantes :

1. Système de gestion environnementale

Une bonne première étape pour toute entreprise consiste à établir une politique environnementale en évaluant ses propres services, processus et objectifs écologiques. En effet, selon l’étude “L’avenir de la construction en France 2023” réalisée par Procore, 80% des constructeurs français interrogés disent que la décarbonisation sera un défi important pour eux dans les 3 prochaines années.

Jeff McCully, Hazardous Materials Manager/Deputy Environmental Compliance Manager chez North Tarrant Infrastructure, LLC, s'est exprimé lors de Groundbreak 2022 et a souligné l'importance d'un tel plan. Une stratégie bien conçue prévoit une structure organisationnelle, des activités de planification, des responsabilités, des pratiques, des procédures, des processus et des ressources, des plans de projets environnementaux et un soutien pour la mise en œuvre des politiques environnementales.

Globalement, l'orientation du système de gestion environnementale d'une entreprise doit viser à minimiser l'impact sur l'environnement. Pour ce faire, elle peut se conformer à la législation, identifier les risques environnementaux, promouvoir la sensibilisation et l'innovation, rechercher l'amélioration continue, utiliser l'énergie de manière efficace et développer des systèmes de rapports et des canaux de communication.

2. Programme de formation à la protection de l'environnement

Il est essentiel que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Par exemple, les choses peuvent mal tourner lorsqu'une entreprise a de bonnes règles environnementales mais que les travailleurs ne sont pas formés pour reconnaître les situations potentielles sur le terrain, et encore moins pour y faire face.

Dans l’étude sur L’avenir de la construction en France 2023, on peut apprendre que 39% des entreprises de la construction ont déjà un plan de sécurité et de santé au travail et 51% déclarent qu’ils comptent mettre en place une initiative dans les 12 prochains mois.

Pour prévenir les accidents et les incidents, les entrepreneurs doivent fournir une connaissance pratique des questions susceptibles d'affecter l'environnement, des réglementations relatives à la qualité de l'environnement et des actions disponibles pour répondre aux incidents de non-conformité et les signaler. Pour ce faire, un programme de formation à la protection de l'environnement peut être proposé à tous les employés afin de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et travaille dans le même sens.

3. Gestion des matières dangereuses

Un plan de gestion des matières dangereuses doit être élaboré dès le début du projet. Ce plan facilite la gestion, la manipulation, le stockage, l'assainissement, l'enlèvement, le transport et l'élimination des matières dangereuses et réglementées au cours des phases de conception et de construction d'un projet.

Le plan doit indiquer les matières dangereuses susceptibles d'être rencontrées sur le chantier (par exemple, l'amiante), un inventaire complet des matières dangereuses transportées sur le site, les fiches de données de sécurité et les procédures de manipulation, de stockage et d'élimination. D'autres éléments essentiels sont la formation aux matières dangereuses et un plan de prévention, de contrôle et de contre-mesure des déversements (SPCC).

4. Plan de communication sur l'environnement

La communication environnementale est l'utilisation stratégique des canaux et processus de communication pour développer des politiques efficaces autour des objectifs de durabilité d'une entreprise. Un bon plan de communication peut rationaliser les efforts pour favoriser une meilleure réception et compréhension des messages, une formation accessible et complète pour chaque partie prenante du projet, et maintenir une empreinte environnementale réduite.

5. Plan de recyclage

Un plan de recyclage joue un rôle majeur dans le développement durable. Contrairement à l'extraction des matières premières, la plupart des matériaux recyclés ne présentent aucun danger pour l'environnement. Mieux encore, presque tous les matériaux de construction peuvent être réutilisés dans des projets de construction.

Un plan de recyclage spécifique doit décrire les objectifs de recyclage de l'entreprise, les mesures à prendre pour minimiser les déchets et la manière d'incorporer des produits plus écologiques pendant les phases de conception et de construction du projet. Un plan de recyclage peut certainement aussi maximiser les avantages (et les profits) de la réutilisation des matériaux en abordant toutes les opportunités et les défis qui peuvent se présenter.

6. Atténuation de la conformité environnementale

Un plan d'atténuation de la conformité environnementale (ECMP) documente entièrement toutes les procédures et stratégies de conformité qui doivent être suivies au cours d'un projet afin de minimiser ou d'éliminer les impacts nuisibles sur les humains et l'environnement. Un plan d'atténuation de la conformité environnementale doit également être préparé conformément à l'accord contractuel sur les installations et aux dispositions techniques, qui stipulent que le plan d'atténuation de la conformité environnementale de l'entreprise détaillera les exigences en matière d'atténuation contenues dans les approbations gouvernementales.

7. Suivi de la construction

C'est pourquoi il est essentiel que l'entreprise se penche sur les aspects de chaque projet qui doivent faire l'objet d'une surveillance étroite pour garantir le succès de l'opération. L'objectif d'un plan de surveillance de la construction est “ de définir l'organisation et les responsabilités individuelles en ce qui concerne la surveillance environnementale de la construction ", explique M. McCully.

Dès la phase de planification d’un projet, les entreprises du BTP se lancent dans une véritable course contre la montre pour livrer le chantier à temps sans compromettre la qualité mais aussi la sécurité des équipes.

“ Procore nous aide à identifier, enregistrer et faire le compte rendu des problèmes rencontrés afin de disposer de données pertinentes pour ne reproduire les mêmes erreurs. ” Vincent Joullié, Responsable HSE chez Agilité Solutions.

Il doit également établir et documenter des calendriers, des protocoles et des méthodologies pour le suivi des travaux, y compris les procédures d'établissement de rapports, les actions correctives et la gestion adaptative, l'atténuation des incidents et la réponse aux situations d'urgence. Il convient également de mettre l'accent sur la création et la mise en œuvre d'une procédure de notification efficace au cas où quelqu'un observerait des actions ou des événements qui violent les lois environnementales d'urgence ou présentent une menace imminente pour la santé des personnes ou l'environnement.

Comme il n'y a pas deux entreprises de construction identiques, il n'existe pas de plan unique de protection de l'environnement qui permette à tous les entrepreneurs d'atteindre leurs objectifs en matière de durabilité. Toutefois, les éléments susmentionnés constituent un cadre solide qui peut naturellement renforcer tous les aspects d'une entreprise et l'aider à progresser vers une meilleure durabilité, tout en la rendant plus productive et compétitive dans un monde qui devient de plus en plus favorable à l'environnement.

