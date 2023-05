Procore Technologies

Une construction plus connectée avec Procore



Gérez vos projets, ressources et partenaires sur une plateforme unique et facile à utiliser, conçue spécialement pour le secteur de la construction. Grâce à Procore, tous les intervenants bénéficient d’informations actualisées, ce qui vous permet de réduire les travaux de reprise et de vous concentrer sur le travail que vous devez vraiment accomplir.



La majorité des clients Procore déclarent que leur personnel gagne plus de 20 heures par mois.

90 % indiquent une augmentation de leur satisfaction client depuis qu’ils utilisent Procore.

92% affirment que leur entreprise est davantage protégée contre les réclamations grâce au suivi des données réalisé par Procore.



Procore augmente la productivité de vos équipes et la rentabilité de votre entreprise en réunissant tout ce dont vous avez besoin dans une plateforme mobile unique et facile à utiliser. Tout ce dont vous avez besoin, là où vous en avez besoin. De l’appel d’offres à la livraison, gérez tous vos projets, ressources et partenaires dans une seule et même plateforme.