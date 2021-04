À Pau, ville française frontalière de l’Espagne, la maison d’édition Pyrénées Presse se dote d'une façade flambant neuve. Duco Ventilation & Sun Control a conçu un environnement de travail optimal pour les travailleurs de Pyrénées Presse. Le DucoSun Ellips 150 évite dans un premier temps que les fenêtres ne soient exposées à la lumière directe du soleil. Le système permet en outre d’améliorer sensiblement le confort thermique, mais aussi le confort visuel des travailleurs.

Le projet de rénovation va de pair avec la revalorisation urbaine du centre-ville de Pau. La ville historique accueille depuis peu la Médiathèque (la bibliothèque/médiathèque municipale ultramoderne), ainsi que les Halles de Pau, un marché couvert dernier cri proposant une multitude de produits d’exception. Afin de suivre la mouvance, la façade de l’éditeur de journaux Pyrénées Presse a également fait peau neuve. La maison d'édition, qui occupe une surface de 980 m² a maintenu ses activités tout au long des travaux de rénovation.

Un confort optimal pour les travailleurs

L’objectif de la rénovation était d’offrir un confort optimal pour les travailleurs. Les rénovations avaient pour but d’apporter à la fois un confort thermique et acoustique. Et c’est ici que DUCO entre en jeu. Le bureau d’architectes Fabrice Delettre (Biarritz) et le constructeur métallique Cancé ont conçu, en collaboration avec DUCO, un environnement de travail optimal pour les travailleurs de Pyrénées Presse. Le DucoSun Ellips 150 évite dans un premier temps que les fenêtres ne soient exposées à la lumière directe du soleil. Le système permet en outre d’améliorer sensiblement le confort thermique, mais aussi le confort visuel des travailleurs. La réflexion du soleil sur les nombreux écrans d'ordinateur de la maison d’édition, au sud de Pau, appartient désormais au passé. La forme elliptique des ventelles est en même temps garante d’un maximum de lumière diffuse naturelle. Une protection solaire qui laisse malgré tout passé un peu de lumière naturelle !

Protection solaire architecturale

La protection solaire architecturale associe fonctionnalité et esthétisme. La menuiserie extérieure de Pyrénées Presse a été entièrement remplacée. La menuiserie en aluminium forme désormais un ensemble harmonieux avec les ventelles en aluminium et le cadre du DucoSun Ellips 150. L’encadrement inférieur courbé confère à l’ensemble un rayonnement architectural unique.



Un autre avantage de la protection solaire structurelle est son aspect sécuritaire. Auparavant, la façade côté rue n'était constituée que d’un vitrage non feuilleté. Ce qui n’est pas vraiment idéal dans un centre-ville. Grâce à la protection solaire, la façade dispose également d’une protection supplémentaire.



Pour le constructeur métallique Cancé, la collaboration avec DUCO allait de soi. « Nous avions déjà collaboré dans le cadre de divers projets et la gamme de produits répond toujours à nos besoins et aux normes », conclut Sylvain Moura, directeur de Cancé, construction métallique.