DUCO publie les FDES les plus performantes !

Carbone, carbone, carbone

La RE 2020 est l’une des règlementations environnementales les plus exigeantes dans le monde. Bien entendu, la qualité architecturale, le confort, la fonctionnalité, resteront des critères importants, et DUCO garde toujours de forts arguments à faire valoir. Mais cette réglementation change complètement la donne en France, en imposant désormais des limites sur l’impact carbone des constructions, en équivalent CO2.

De plus, ces limites d’émissions seront revues à la baisse tous les 3 ans. Elles sont calculées « du berceau à la tombe », c’est-à-dire depuis les premières étapes de fabrication des produits, la construction du bâtiment, son utilisation pendant 50 ans, sa destruction, jusqu’au recyclage de ses composants. Les émissions sont calculées avec un même référentiel de 1 m² de façade couverte, et pour une durée d’utilisation de 50 ans.

Les FDES les plus performantes sur les brise-soleil, les grilles et les ventelles !

Grâce aux FDES vérifiées et validées de DUCO, les concepteurs de bâtiments les plus ambitieux pourront désormais obtenir des valeurs d’impact carbone nettement plus favorables dans le calcul de l’ACV (analyse du cycle de vie). Jugeons-en par quelques exemples en chiffres :

- 93% par rapport à la fiche par défaut « Grille extérieure de ventilation » (71,1 kg eq C02/m² sur DucoGrille Solid Vs 1012,5 kg eq C02/m²)

- 82% par rapport à la fiche par défaut « Bardage en aluminium simple peau (ép. 2 mm) » (48,9 kg eq C02/m² sur DucoWall Classic Vs 276,0 kg eq C02/m²)

- 84% par rapport à la fiche par défaut « Brise-soleil Alu (prof 0,12m) » (54,9 kg eq C02/m² sur DucoSun Ellips Vs 351,0 kg eq C02/m²)

- 96% par rapport à la fiche par défaut « Volets en bois massif (Gestion durable) » (48,1 kg eq C02/m² sur DucoSlide Wood Vs 1576,0 kg eq C02/m²)

The future is green, et c’est tant mieux !

