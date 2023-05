Urmet Group et Solinnov s’allient pour développer La Maison Bienveillante

Urmet Group, leader sur le marché de l’interphonie et du contrôle d’accès en France, a récemment annoncé une prise de participation majoritaire au capital de Solinnov, entreprise créée en 2014 et spécialisée dans les solutions de maintien à domicile. Cette dernière propose notamment une solution unique de prévention et d’accompagnement, adaptée aux personnes en perte d’autonomie ou dépendantes, et désireuses de vivre à domicile.

Solinnov est une entreprise née du savoir-faire du docteur Jean-Louis Patat, qui a exercé pendant plus de 20 ans auprès des personnes âgées et fragiles, et de Nicolas Deveaux, expert des systèmes ouverts et innovants qui s’inscrivent dans l’augmentation de l’habitat, la sécurité et le bien-être des occupants.

Jean-Louis Patat, cofondateur de Solinnov, se réjouit de cette prise de participation. Ce partenariat va permettre à Solinnov de continuer à assurer au plus grand nombre un accompagnement de qualité dans leur domicile : « Avec son éventail d’atouts complémentaires, Urmet Group va désormais contribuer à renforcer la réponse globale aux besoins encore non couverts à domicile. Devançant la technologie, ce sont des valeurs communes et humaines qui nous ont rapprochés, ce qui ouvre à un avenir plus que prometteur, à la mesure des défis sociétaux ».

Un nouveau projet afin d’améliorer le confort des résidents

La Maison Bienveillante, un dispositif qui enrichit les fonctions du logement pour améliorer le bien-être et la sécurité de ses occupants, est l’un des projets qui va naître des suites de ce partenariat. Cette maison repose sur une solution globale matérielle, logicielle et humaine pour une analyse en temps réel de la situation du logement et de ses occupants, ce qui permet d’agir et de réagir en conséquence et selon les besoins.

Pascal Perrin, directeur opérationnel Urmet, note l’importance du partenariat pour le projet La Maison Bienveillante : « En accompagnant les résidents dans la maîtrise de leurs consommations d’énergies et en leur permettant de rester le mieux et le plus longtemps possible à leur domicile, les solutions Solinnov s’intègrent parfaitement dans cette approche et constituent une extension logique de l’Offre Urmet ».

Urmet Group a su séduire aujourd’hui plus de 8 millions de logements. Autant de ces derniers sont équipés par le groupe. Pour ce dernier, la question du maintien à domicile est aujourd’hui un enjeu majeur qu’il est possible de coupler avec les dispositifs intelligents déjà intégrés au logement.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock