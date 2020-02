Duco Ventilation & Sun Control

La société belge Duco est une référence en termes de solutions de ventilation et de protection solaire en Europe.

Présentation

Duco Ventilation et Sun Control a été fondée en 1991. Cette entreprise implantée sur 101.000 m² est devenue au fil des années un des leaders du marché des systèmes de ventilation et de protection solaire en Europe. Cette entreprise basée à Furnes, en Belgique, est très plébiscitée par les constructeurs de bâtiments modernes en raison de ses solutions avant-gardistes. Ces offres ont été pensées pour assurer un climat intérieur sain via des solutions peu gourmandes en énergie. Elles ont été mainte fois récompensées et trouvent idéalement leur place dans les bâtiments d’habitation, les logements collectifs, les immeubles commerciaux (aussi que les bâtiments tertiaires, scolaires …). Elles offrent un design avancé apportant une valeur ajoutée.

Catalogue

Duco Ventilation et Sun Control propose des solutions innovantes pour refroidir l’air dans les maisons, des bureaux et les écoles, et ce, de manière naturelle. Parmi ses gammes de produits, on retrouve des :

Grilles murales et fenêtres

Cloisons en lamelles Bardages à ventelles filantes

Protection solaire

Pour réduire la consommation en climatisation de 30 % et constituer une ligne de défense contre les rayonnements du soleil, la marque a mis au point des protections qui s’intègrent dans n’importe quel bâtiment. Ces solutions veillent à garder un équilibre parfait entre intimité et bonne luminosité.

Outre sa branche Service et Contact, Duco met à la disposition de ses clients des outils qui les assistent dans leur projet. De plus, il possède un réseau de distributeurs basés un peu partout en France.