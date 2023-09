DUCO s’engage sur la voie de la durabilité en rendant son parc automobile plus écologique

Un parc automobile vert dans une entreprise verte

DUCO s’est engagé à « écologiser » à terme l’ensemble de son parc automobile. L’entreprise a déjà investi 1,5 million d’euros pour remplacer récemment 30 véhicules utilitaires diesel par des véhicules utilitaires 100 % électriques. Le parc automobile de DUCO compte au total 90 véhicules utilitaires. Pour le moment, les représentants de DUCO utilisent toujours des véhicules hybrides. Le passage à l’électricité se fera progressivement ici aussi, afin de rendre l’ensemble du parc automobile 100 % électrique.

Silencieux, respectueux de l’environnement et nécessitant peu d’entretien

La conduite électrique n’est pas seulement plus respectueuse de l’environnement parce qu’elle n’émet pas de CO 2 . Grâce à leur moteur électrique, les voitures électriques sont également plus efficaces et moins coûteuses à entretenir.

Dries Caulier, Facility Manager chez DUCO : « Les véhicules utilitaires verts ne sont pas seulement une bonne chose pour l’environnement. Ils nécessitent également beaucoup moins d’entretien que leurs prédécesseurs au diesel. De plus, la conduite est totalement silencieuse, ce qui, à une époque où le « bruit » est devenu la norme, est un soulagement bienvenu. »

Load Balancing System économe en énergie

Le nouveau parc automobile électrique s’accompagne également d’un investissement en installations de recharge. Le parking compte désormais pas moins de 25 bornes de recharge doubles (50 points de recharge) qui peuvent être utilisées par les travailleurs, les clients et les revendeurs. Le choix s’est ici porté délibérément sur des bornes de recharge esthétiques et épurées, en harmonie avec le style du bâtiment de l’entreprise.

Pas moins de 4861 panneaux solaires d’une capacité de 1500 kWp sont installés sur les toits des bâtiments de DUCO. L’énergie générée par les panneaux solaires est utilisée pour alimenter les 50 points de recharge. Pour distribuer de manière optimale l’énergie solaire disponible en fonction des besoins des voitures aux bornes de recharge, un Load Balancing approprié est utilisé. Un système ouvert qui pourrait évoluer dans un avenir proche avec des fonctions « weatherforecast » et « day-ahead ».

Dries explique : « Ce système ouvert garantit que nous serons bientôt en mesure de charger de manière parfaitement équilibrée. Il charge les voitures dans les conditions les plus favorables. Par exemple, la fonction « weatherforecast » attend pour recharger que la présence du soleil soit la plus forte. Grâce à la fonction « day-ahead », le logiciel attend pour charger les moments où le prix de l’électricité est le plus bas sur le marché. »

Nouvelle étape vers une transition durable

En rendant son parc automobile plus écologique, DUCO fait un pas de plus vers la transition durable et la responsabilité de l’entreprise. En introduisant les voitures électriques, l’entreprise lutte contre la pollution atmosphérique et sonore, garantissant ainsi un avenir plus vert pour tous. Car The Future is Green.

Pour en savoir plus exit_to_app