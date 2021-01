Quels que soient vos projets d’établissements recevant du public (ERP), les équipes techniques et commerciales de Kingspan Panneaux Sandwich Isolants sont à vos côtés pour vous offrir assistance et conseils, afin de définir avec vous la meilleure solution pour l’enveloppe de votre bâtiment. Des solutions esthétiques, légères, aux performances énergétiques et environnementales exemplaires tout en étant résilients vis-à-vis du risque incendie.

Incorporant en exclusivité la toute dernière innovation du groupe en matière d’âme isolante, à savoir la technologie QuadCore®, les panneaux sandwich isolants développés par Kingspan offrent la meilleure conductivité thermique du marché certifiée ACERMI (λ = 0,020 W/m.K).

Accroissant ainsi le confort et le bien être des occupants du bâtiment.



Reconnus internationalement pour la robustesse de leur comportement au feu et classés B, s1-d0, les panneaux de bardage et de couverture QuadCore® bénéficient de fiches de domaine d’emploi en ERP. Ces fiches sont uniquement délivrées par un laboratoire, ou un groupe de laboratoires agréés en réaction et résistance au feu par le ministère de l’Intérieur. Enfin soucieux de vous accompagner dans l’application de la future réglementation environnementale (RE2020), Kingspan Panneaux Sandwich Isolants dispose d’ores et déjà des fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) pour la gamme QuadCore®.



Retrouvez nos FDES ici. Pour en savoir plus exit_to_app