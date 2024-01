VMZINC fête le 20ième numéro de son magazine Focus On Zinc

Cette 20ième édition souligne une fois encore, à travers 20 projets d’exception, les possibilités infinies d’un matériau de construction durable et intemporel.

Les projets sélectionnés témoignent de la dimension esthétique qu’il apporte aux différentes enveloppes, tout en facilitant l’intégration des ouvrages dans leur environnement immédiat.

De logements sociaux en France à une bibliothèque au Royaume-Uni, en passant par un centre culturel emblématique au Danemark ou un bâtiment industriel en Inde, le zinc s’exprime dans toutes les catégories de bâtiments au fil de ces 44 pages.



Focus on Zinc #20 a été édité à 23 000 exemplaires en anglais et en français et distribué dans une trentaine de pays.

