VM Building Solutions
93100 Montreuil
France
VM Building Solutions est un acteur incontournable de l’enveloppe du bâtiment. Elle est spécialisée dans les matériaux haut de gamme tels que les membranes EPDM et le zinc laminé.
Elle est spécialisée dans les matériaux haut de gamme tels que les membranes EPDM et le zinc laminé de la marque VMZINC®
Les gammes de produits conviennent en neuf ou en rénovation.
Principal fournisseur européen de membranes d’étanchéité EPDM pour toitures plates, VM Building Solutions propose plusieurs types de membrane : avec ou sans armature, avec ou sans feutre, préencollées ou mises en oeuvre par vulcanisation à froid pour une parfaite étanchéité de la toiture et une longévité de plus de 50 ans.
Producteur historique de produits laminés en zinc-titane, sous la marque internationale VMZINC®, établi dans plus de 30 pays à travers le monde, VM Building Solutions propose une offre large et complète de solutions personnalisées pour la façade, couverture, évacuations d’eaux pluviales, accessoires et ornements.
Pionnier dans le traitement des aspects de surface depuis 180 ans, les solutions VMZINC se déclinent en 14 aspects de surface standard et peuvent également être étudiées avec des couleurs sur-mesure.
Le savoir-faire VM Building Solutions :
- Clin VMZINC, système de bardage rapporté en zinc
- Perforation VMZINC, la transparence avec le zinc
- Resistit G SK, membrane EPDM pour l’étanchéité des chéneaux et façades
- Membrane d'étanchéité EPDM pour les toitures plates
- Aspects de surface VMZINC, pour la couverture, la façade et la collecte d'eaux pluviales
- VMZINC® sa collection noire : 5 nuances de nuit exclusives
- Écailles VMZINC : petits éléments en panneaux agrafés
Gamme Architecturale Nordic Copper
Nordic Copper : La gamme de cuivre idéale pour l'architecture durable Découvrez Nordic Copper, une gamme innovante de surfaces en cuivre et alliages de cuivre prépatinés,...
Pattes monovis VMZINC, système de fixation pour Joint debout en zinc
Pattes en acier inoxydable fixes et coulissantes adaptées à la pose de couverture ventilée en sous-face, en zinc à joint debout de 25 mm de hauteur. Destinées à...
Resistit G SK, membrane EPDM pour l’étanchéité des chéneaux et façades
Resistit G SK est une bande EPDM armée autocollante pour l'étanchéité à l’air et à l’eau. La durée de vie de l'EPDM de plus de 50 ans...
Membrane d'étanchéité EPDM pour les toitures plates
L’EPDM est un caoutchouc synthétique monocouche de très haute qualité, destiné à la couverture de toitures plates pour assurer une parfaite étanchéité....
Systèmes de collecte des eaux pluviales VMZINC
Gamme d'évacuation des eaux pluviales la plus complète du marché. Ces systèmes en zinc laminé naturel, prépatiné sont conformes à la normalisation...
Resitrix : membrane d’étanchéité EPDM pour toitures-terrasses
La membrane Resitrix est une solution d’étanchéité haut de gamme conçue pour toitures-terrasses neuves ou en rénovation. Elle s’appuie sur une formulation...
BOTANIPACK, système complet pour la végétalisation des toitures
BOTANIPACK est un système complet de végétalisation extensive prêt à l'emploi pour membrane EPDM. Il est constitué d'une sélection de 5 variétés...
Ornements VMZINC
VMZINC Ornements propose des épis, coqs, girouettes et éléments de décors dans des gammes standards, des oeils de boeuf, lucarnes, faîtages et membrons qui sont réalisés...
Perforation VMZINC, la transparence avec le zinc
Une offre large de perforations est possible avec les systèmes VMZINC : standard, perforations à la demande, perforation d'images pixellisées. Ces perforations enrichissent...
Clin VMZINC, système de bardage rapporté en zinc
Ce système est composé de panneaux à clins horizontaux posés sur une ossature en bois ou en métal. Les panneaux s’emboîtent par simple auto-calage. Ils ne...