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VM Building Solutions - Batiweb

VM Building Solutions

Tour Altais - 3, place Aimé Césaire
93100 Montreuil
France
Site web de la marque

VM Building Solutions est un acteur incontournable de l’enveloppe du bâtiment. Elle est spécialisée dans les matériaux haut de gamme tels que les membranes EPDM et le zinc laminé.

Elle est spécialisée dans les matériaux haut de gamme tels que les membranes EPDM et le zinc laminé de la marque VMZINC®

Les gammes de produits conviennent en neuf ou en rénovation.

Principal fournisseur européen de membranes d’étanchéité EPDM pour toitures plates, VM Building Solutions propose plusieurs types de membrane : avec ou sans armature, avec ou sans feutre, préencollées ou mises en oeuvre par vulcanisation à froid pour une parfaite étanchéité de la toiture et une longévité de plus de 50 ans.

Producteur historique de produits laminés en zinc-titane, sous la marque internationale VMZINC®, établi dans plus de 30 pays à travers le monde, VM Building Solutions propose une offre large et complète de solutions personnalisées pour la façade, couverture, évacuations d’eaux pluviales, accessoires et ornements.

Pionnier dans le traitement des aspects de surface depuis 180 ans, les solutions VMZINC se déclinent en 14 aspects de surface standard et peuvent également être étudiées avec des couleurs sur-mesure.

Le savoir-faire VM Building Solutions :

  • Clin VMZINC, système de bardage rapporté en zinc
  • Perforation VMZINC, la transparence avec le zinc
  • Resistit G SK, membrane EPDM pour l’étanchéité des chéneaux et façades
  • Membrane d'étanchéité EPDM pour les toitures plates
  • Aspects de surface VMZINC, pour la couverture, la façade et la collecte d'eaux pluviales
  • VMZINC® sa collection noire : 5 nuances de nuit exclusives
  • Écailles VMZINC : petits éléments en panneaux agrafés

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