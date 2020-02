VM Building Solutions

Les solutions VMZINC® sont pensées pour accompagner la créativité des architectes et répondre à leurs exigences, avec pour chaque projet, un produit adapté et personnalisable. Les cassettes modulaires pour bardage ventilé VMZ MOZAÏK RELIEF ont été développées dans cet esprit. Disponibles en quatre profondeurs (40, 60, 80 et 100 mm), elles combinent des formats carrés ou rectangulaires, avec des longueurs et des hauteurs sur-mesure*, ouvrant de nombreuses possibilités architecturales. Elles permettent de composer des bardages aux effets 3D originaux, et des jeux d’ombre et de lumière qui dynamisent et sculptent les façades.