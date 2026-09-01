VM Building Solutions est un acteur incontournable de l’enveloppe du bâtiment. Elle est spécialisée dans les matériaux haut de gamme tels que les membranes EPDM et le zinc laminé.

Elle est spécialisée dans les matériaux haut de gamme tels que les membranes EPDM et le zinc laminé de la marque VMZINC®



Les gammes de produits conviennent en neuf ou en rénovation.



Principal fournisseur européen de membranes d’étanchéité EPDM pour toitures plates, VM Building Solutions propose plusieurs types de membrane : avec ou sans armature, avec ou sans feutre, préencollées ou mises en oeuvre par vulcanisation à froid pour une parfaite étanchéité de la toiture et une longévité de plus de 50 ans.



Producteur historique de produits laminés en zinc-titane, sous la marque internationale VMZINC®, établi dans plus de 30 pays à travers le monde, VM Building Solutions propose une offre large et complète de solutions personnalisées pour la façade, couverture, évacuations d’eaux pluviales, accessoires et ornements.



Pionnier dans le traitement des aspects de surface depuis 180 ans, les solutions VMZINC se déclinent en 14 aspects de surface standard et peuvent également être étudiées avec des couleurs sur-mesure.

Le savoir-faire VM Building Solutions :