Le Groupe Kingspan est le leader mondial dans l'isolation et les solutions d'enveloppe de bâtiment à haute performance énergétique et à faible émission de carbone.

Le groupe comprend 5 divisions opérationnelles :

Kingspan Panneaux Sandwich Isolants

Kingspan Isolation

Kingspan Eclairement et Désenfumage naturel

Kingspan Eau et Energie

Kingspan Planchers techniques

Kingspan Panneaux Sandwich Isolants France est une division de la société Kingspan. L’entité est basée près de Roissy Charles De Gaulle (95).

Kingspan Panneaux Sandwich Isolants France propose un large choix de solutions : solutions de toiture, solutions de façade, solutions d’éclairage naturel, procédés constructifs et accessoires. Nous vous assurons ainsi un accompagnement sur tous vos projets de types : tertiaire, commercial, industriel, agricole et ERP (Établissement Recevant du Public).

Avec la mousse QuadCore, la nouvelle génération d’âme isolante développée par Kingspan, nous vous offrons les performances les plus élevées du marché en termes d’efficacité thermique, de sécurité incendie. Notre objectif étant d’accélérer l’avènement d’un avenir à émissions nettes nulles, avec le bien-être des personnes et de notre planète au coeur de nos préoccupations.

Propos recueillis de Gene Murtagh PDG Kingspan Group PLC :

"Ensemble, nous avons l’opportunité de rendre nos constructions plus écoénergétiques, plus belles, plus adaptables, plus sensibles à l’environnement et plus productives. Nos méthodes de construction, de plus en plus efficaces, répondent à des normes plus exigeantes que jamais. Elles consomment et produisent de l’énergie intelligemment, afin de devenir de véritables investissements pour notre futur."