Batimat 2022

ToughBuilt, fabricant d'outils et d'équipements à destination des professionnels du BTP et des bricoleurs aguerris, annonce sa première participation à Batimat. L’entreprise américaine y présentera ses dernières innovations, à savoir le banc de travail QuickSet, le cutter rechargeable, le cutter-grattoir 2 en 1, ainsi que ses lasers de mesure connectés. Démonstrations et prises en main de l’ensemble des produits présentés seront proposées sur le stand tout au long des quatre jours du salon, qui aura lieu du 3 au 6 octobre à Paris Porte de Versailles.