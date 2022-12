REP Bâtiment : Valobat agréé par les pouvoirs publics

L’éco-organisme Valobat, nouvellement agréé par les pouvoirs publics pour porter les enjeux de la REP Bâtiment, a profité du Salon Batimat pour annoncer que la publication des barèmes devrait se tenir le 10 octobre prochain.

L’éco-organisme Valobat s’est vu notifier, vendredi 30 septembre dernier, de son agrément au titre de la REP PMCB par arrêté signé du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Un agrément qui permet désormais à Valobat de démarrer les travaux pour répondre à son objectif de bâtir un secteur plus circulaire.

L’éco-organisme est agréé sur les deux catégories de produits et matériaux du bâtiment, inertes (béton, granulat, céramique...) et non inertes (bois, métal, plastique, menuiseries, plâtre, isolants...), ce qui fait de lui le seul à proposer une offre globale.

Lancement d’une grande campagne d’adhésion

Lors de la conférence de presse, Valobat en a également profité pour annoncer que la publication des barèmes se tiendra le 10 octobre prochain. Une bonne nouvelle pour l’éco-organisme qui peut, dès à présent, déployer sa campagne d'adhésion auprès des metteurs sur le marché. Une campagne de communication a d’ailleurs débuté lors du Mondial du Bâtiment, suivie du Valobat Tour à Rennes, Paris, Grenoble, Strasbourg et Bordeaux.

Désormais en capacité de signer des contrats avec des distributeurs et des déchetteries, Valobat se dit « prêt » à entamer ces collaborations. « Le mouvement est lancé », déclarait Hervé de Maistre, PDG de Valobat, lors d’une conférence organisée lors du Salon Batimat.

L’éco-organisme se mobilise ainsi pour accompagner cette nouvelle démarche, et confirme sa présence pour aider les professionnels à valider leur contrat d'adhésion, à préparer leur déclaration à venir début 2023, mais également à communiquer auprès de leurs clients, notamment sur la répercussion et le sens de l'éco-contribution.

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », commentait de son côté, Dominique Cottineau, délégué général chez UICB et actionnaire fondateur de Valobat. Par ailleurs, les candidats à l’agrément ont déjà commencé certains travaux de réflexion.

Marie Gérald

Photo de Une : © Valobat sur le Salon Batimat