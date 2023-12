Devenez Formateur - accompagnateur - expert Dorémi en rénovation performante

Apprenez un nouveau métier, une nouvelle posture pédagogique (dont les fondamentaux de l'accompagnement des changements) et une démarche d'accompagnement dans la durée des professionnels et entreprises artisanales.

Cette formation vous permettra de monter en compétences et d'acquérir des outils pour animer des parcours de formation à destination des professionnels du bâtiment engagés dans la rénovation performante.

Si vous avez des connaissances en matière de pédagogie et d'accompagnement des changements et que vous souhaitez être formateur et expert de la rénovation performante Dorémi, répondez à l'appel à manifestation d'intérêt pour devenir Formateur-Accompagnateur-Expert (FAE).

Les FAE apportent un soutien technique auprès des professionnels du réseau Dorémi et sont en capacité de réaliser le suivi-qualité des projets de rénovation Dorémi. Ils accompagnent des collectifs de travail au service de la rénovation performante et de la satisfaction des propriétaires.

Cette formation vous permettra de connaître ou de renforcer les expertises fondamentales nécessaires à l'exercice des fonctions de formateur-accompagnateur-expert Dorémi :

Fondamentaux techniques Dorémi : rénovation complète et performante, STR, confort, isolation, menuiserie, occultation, chauffage, ventilation performante et qualité de l'air intérieur, méthodes et outils...

Fondamentaux commerciaux Dorémi : posture commerciale avec les clients, suivi commercial des projets, étapes clefs pour la réussite des projets, méthodes et outils...

Fondamentaux organisationnels des groupements : répartition des rôles, communication et organisation collectives, réunions internes au groupement, planification, étapes clefs pour la réussite des projets, méthodes et outils...

Rejoignez notre réseau actuel de 60 formateurs accompagnateurs experts Dorémi !

Caractéristiques :

Les méthodes pédagogiques de cette formation de 20 jours (120 h), basées sur l'accompagnement des changements, sont inclusives, engageantes, donc participatives.

Les séquences pédagogiques se déroulent en salle, sur un plateau technique ou sur le terrain.

Elles alternent différents modes d'animation :

Un mode pédagogique structuré, au contenu formel : apports d'informations, de savoirs techniques, démonstration, méthodologie, retours d'expérience, témoignages ;

apports d'informations, de savoirs techniques, démonstration, méthodologie, retours d'expérience, témoignages ; Un mode pédagogique participatif : mises en situation et expérimentations (en salle et sur le terrain), pédagogie dynamique pour se mettre en capacité d'intégrer par l'expérience - « par le geste » -, pédagogie inversée, expertises partagées et triangulations dans le groupe de stagiaires.

La pédagogie repose sur une implication du stagiaire avec des temps de facilitation et de réflexion sur sa propre pratique, sa pédagogie, sa posture...

L’équipe pédagogique se compose d’intervenants aux compétences complémentaires et multidisciplinaires qui ont été sélectionnés sur leur expériences effectives sur le terrain et en formation / accompagnement des changements de pratiques.

Certification :

Une attestation de suivi sera délivrée à l’issue de la formation.