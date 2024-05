Le 2ème tronçon côté Est du métro 15 attribué à un groupement mené par Bouygues

Un groupement d’entreprises mené par Bouygues Travaux Publics a remporté la conception-réalisation du deuxième tronçon Est de la future ligne de métro 15 du Grand Paris Express, pour 1,1 milliard d’euros, comme l’a récemment annoncé la Société des grands projets (SGP). Cette ligne permettra, à termes, le transport quotidien de 675 000 Franciliens.

Le groupement d’entreprises Iris, mené par Bouygues Travaux Publics, s’est vu attribuer par la Société des grands projets (SGP) la conception-réalisation de la ligne 15 Est du Grand Paris Express, qui relie les villes de Bobigny et de Saint-Ouen.

Ce marché, d’un montant total de 1,087 milliard d’euros, concerne le tronçon souterrain qui rattache la station de Saint-Denis Pleyel à la gare Drancy - Bobigny, dont la mise en service est prévue en 2031, comme l’a indiqué dans un communiqué la SGP, ex-Société du Grand Paris.

Au sein du groupements d’entreprises Iris, qui associe les quatre cabinets d’architectes Atelier d’Architecture Brenac & Gonzalez & Associés, Atelier Novembre, Atelier Schall Architectes Associés et Enia Architectes, Bouygues Travaux Publics mènera la partie concernant les gares et tunnels. Colas Rail aura quant à lui à sa charge les systèmes et Egis la maîtrise d’œuvre intégrée.

Un chantier pour l’attractivité du territoire et la mobilité de ses habitants

Dans le détail, le marché comprend la conception et la réalisation de 8 kilomètres de tunnel, 4 nouvelles gares (Stade de France, Mairie d’Aubervilliers, Fort d’Aubervilliers, Drancy - Bobigny), d’espaces dédiés à la ligne 15 au sein de la gare de Saint-Denis Pleyel, ainsi que de 6 ouvrages de service et d’un ouvrage d’entonnement.

« Il permet de finaliser des ouvrages dont le génie civil a été préalablement réalisé », dont l’aménagement de 2,5 km de tunnel, la boîte souterraine de la gare Stade de France et « 3 ouvrages de service », ajoute le communiqué. La réalisation de divers projets immobiliers (logements et bureaux) est également prévue dans le contrat. Ces derniers prendront place au-dessus des gares Mairie d’Aubervilliers et Drancy - Bobigny.

« À termes, la ligne 15 Est améliorera significativement la mobilité de 675 000 Franciliens et contribuera à l’attractivité de ce territoire », s’est félicité le groupement Iris dans un communiqué séparé.

« Le dernier marché de conception-réalisation de la ligne 15, concernant le deuxième tronçon de la ligne 15 Ouest, de Courbevoie à Saint-Ouen, devrait être notifié d’ici l’été 2024 », ajoute la SGP.

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock