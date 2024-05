L'ancienne directrice générale de la Fédération Habitat et Humanisme, Céline Beaujolin, prend les rênes de l'Association Filière Hors-site France. À travers l'industrialisation et la promotion du hors-site, elle aspire à révolutionner l'approche de la construction et de la rénovation pour un avenir plus durable.

Céline Beaujolin a pris ses fonctions en tant que Déléguée Générale de la toute nouvelle association nationale dédiée à la construction hors-site.

Co-fondée par 3F, la Société des Grands Projets et Grand Paris Aménagement, elle a pour mission de structurer collectivement une nouvelle filière capable d'atténuer la crise du logement en réduisant les délais et les coûts de construction tout en garantissant la qualité environnementale et architecturale des bâtiments.

« La France a besoin de solutions à grande échelle pour débloquer le logement et, plus largement, l'acte de construire. En massifiant des chantiers plus propres, plus courts, avec moins de perturbations et d'utilisation de matières premières, ainsi qu'en améliorant les conditions de travail, le hors-site peut réconcilier la France avec la construction et la rénovation », a déclaré Céline Beaujolin dans un communiqué.

Atteindre 5 millions de m2 de bâtiments construits hors-site en 2031

L'association, créée le 6 mars 2024 et regroupant déjà 80 membres, dont des architectes, des industriels, des constructeurs, des promoteurs, des bailleurs sociaux, des aménageurs, des assureurs et des bureaux de contrôle.

La nouvelle Déléguée Générale s'est fixée plusieurs objectifs pour sa première année de mandat, dont celui d'aider les acteurs du secteur à faire évoluer leurs pratiques et, de manière plus générale, à fédérer le secteur autour du développement de cette nouvelle approche à travers des groupes de travail interdisciplinaires et la co-création de solutions.

Par ailleurs, elle veut favoriser l'émergence d'une industrie structurée localement, y compris par l'établissement de nouveaux sites industriels, et convaincre de nouveaux maîtres d'ouvrage d'adhérer à la Charte pour le développement de la construction hors-site, s'engageant ainsi à réaliser 50 % des projets en construction hors-site d'ici 2030.

L'objectif est d'atteindre un minimum de 5 millions de mètres carrés de bâtiments construits hors-site en France d'ici 2031, représentant au moins 9 % des nouvelles constructions en France, contre moins de 1 % actuellement.

Céline Beaujolin, diplômée de l'École Centrale de Nantes, de l'École des Ponts ParisTech et de l'IAE de Paris, a débuté sa carrière dans un bailleur social, puis a travaillé dans le conseil en stratégie et en organisation pour les bailleurs sociaux et les entreprises PME/ETI.

Elle vient de conclure un mandat de huit ans en tant que Directrice Générale de la Fédération Habitat et Humanisme, un mouvement associatif luttant contre les besoins en logement des plus vulnérables, qui a connu une croissance exponentielle, doublant en taille au cours des huit dernières années.

Marie Gérald

Photo de Une : Céline Beaujolin