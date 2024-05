Philippe Rozier prend la succession de Philippe Estingoy au poste de directeur général de l’AQC. En tant que nouvel homme fort de l’association, il s’attèle à poursuivre la mission d’intérêt général et l’engagement de l’AQC pour la prévention des désordres et l’amélioration de la qualité, en lien avec les enjeux environnementaux, sociaux et économiques qui impactent tout le secteur du BTP.

Philippe Rozier a succédé le 1er mai dernier à Philippe Estingoy au poste de directeur général de l’AQC.

Ce dernier a consacré l’intégralité de son parcours professionnel au secteur de la construction et de l’aménagement, en s'appuyant sur sa double formation initiale d’ingénieur et d’architecte, et un mastère à l’École Nationale des Ponts et Chaussées.

En tant qu’Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts, M. Rozier poursuivra la mission d’intérêt général et l’engagement de l’AQC pour la prévention des désordres et l’amélioration de la qualité, en lien avec les enjeux environnementaux, sociaux et économiques qui impactent tout le secteur du BTP.

On retrouve notamment parmi ces derniers la consolidation et l’élargissement du périmètre des observatoires de l’AQC, la sécurisation des innovations techniques, ou encore l’établissement de modèles de prédiction des désordres dans les bâtiments avec l’aide de l’intelligence artificielle.

Un homme dévoué au secteur de la construction et l’aménagement

Le parcours professionnel de Philippe Rozier a débuté par l’exercice de la maîtrise d’œuvre, avec le suivi de l’exécution de travaux à l’Ambassade de France à Alger, puis la conception de bâtiments pour l’aviation civile et militaire.

« Cette connaissance initiale de “praticien” a constitué un atout dans la suite de ma carrière de maître d’ouvrage, notamment dans ma relation avec les maîtres d’œuvre, les entrepreneurs et les organismes de contrôle. », explique-t-il.

En conduisant par la suite des projets de grande ampleur, M. Rozier a eu l’occasion de se confronter « à des problématiques toujours complexes de rénovations patrimoniales d’ERP qui nécessitent souvent une maîtrise en profondeur des sujets techniques ». Son rôle de directeur de la construction de Paris Habitat lui a également permis de mesurer « tout le poids des problématiques d’exploitation et l’importance qu’il convient de leur donner ».

Son parcours l’a amené à piloter les programmes des REX HQE au PUCA et à contribuer à la naissance de l’Association HQE au début de sa carrière. Il rejoint ensuite l’AQC après avoir supervisé pendant 6 ans la réalisation de programme des 70 ouvrages olympiques à Solideo.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AQC