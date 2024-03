Dorémi se structure en interne pour renforcer son organisme de formation

Avec cette nouvelle organisation en deux pôles, Dorémi se donne l’opportunité de dynamiser d’une part ses travaux de recherche et de développement, et d’autre part de booster son organisme de formation, certifié Qualiopi. Les deux équipes, pilotées par Eliette Jongejan pour la partie formation et Camille Julien pour la R&D, continueront à être étroitement liées. Les conclusions scientifiques issues des projets de R&D, détaillant les conditions de réussite, les difficultés et les solutions de mise en œuvre de la rénovation performante, demeureront les piliers de nouvelles formations. Ces dernières seront en effet conçues sur la base des publications techniques de la R&D, afin de partager et de mettre en pratique ce savoir théorique, servant assidûment le progrès social et scientifique.

Dorémi entend ainsi élargir rapidement son offre de formation, tout en travaillant au progrès scientifique pour un avenir durable. Depuis janvier 2024, son catalogue a été étoffé d’offres à destination de nouveaux publics : formations sur mesure pour les prescripteurs de travaux tels que les distributeurs, les fabricants, les industriels, programmes adaptés aux collectivités territoriales et aux accompagnateurs locaux, sessions de poses sur plateaux techniques pour les artisans et les poseurs ou encore maîtres d’oeuvre et énergéticiens. En 2024, Dorémi ambitionne de constituer 150 nouveaux groupements, former plus de 40 entreprises « ressources », créer 30 plateaux techniques pour faire monter en compétences 200 professionnels du bâtiment sur les bonnes pratiques de la rénovation performante.

« Cette structuration s’inscrit en droite ligne avec notre ambition de faire évoluer les pratiques professionnelles et les mentalités, pour que la rénovation performante devienne un réflexe. À terme, nous souhaitons développer un panel de formations éprouvées scientifiquement, à destination de tous les acteurs du Logement (collectivités, agents immobiliers, banques, maître d'œuvre, architectes, artisans…). Parallèlement à cela, notre Lab’ commercialisera de nouveaux services aux industriels, des bailleurs sociaux, des acteurs clés du marché, en leur proposant des travaux de recherche, des solutions, des guides dédiés à leurs propres problématiques propres. En développant une telle offre de recherche et de formation, pensée pour répondre aux besoins de l’ensemble du secteur – alors que ce dernier est en crise –, nous travaillons à un avenir qui soit plus économique, écologique et social ! » explique Arthur Brac de la Perrière, Directeur Général de Dorémi.

La structuration de l’Atelier est un des piliers majeurs de son développement et de sa maturité. Cette démarche renforce la position de l'entreprise en tant qu'acteur majeur du secteur de la rénovation, démontrant son engagement envers l'innovation et l'excellence professionnelle.

Équipe de l’organisme de formation Dorémi Équipe du Lab’ Dorémi

Photo à la une : L’équipe Dorémi Rénovation

Crédits Photos : © Jean-Mickaël Digbo