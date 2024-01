La rénovation énergétique performante : formations courtes sur plateau technique

Dorémi, société labellisée ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale), a pour mission de sortir de la précarité énergétique les propriétaires de maisons individuelles, en générant ou accompagnant des rénovations énergétiques performantes.

Ces rénovations complètes et performantes, réalisées en une ou deux étapes, répondent à l’objectif national inscrit dans le Code de l’énergie (2015) : à l’horizon 2050, atteindre un parc bâti rénové au niveau “BBC rénovation”.

Pour y parvenir, Dorémi, depuis 2011, forme les professionnels du bâtiment à la rénovation performante. Grâce à son expertise terrain et à ses retours d’expérience, elle ne cesse de créer de nouvelles formations toujours plus proches des besoins et de nouveaux modules toujours plus innovants.

Ces nouveaux modules 2024, entièrement sur plateau technique, vous permettent, pendant deux jours, d’expérimenter la pose et d’optimiser son temps. Ses principaux objectifs pédagogiques sont :

d’identifier les intérêts pour sa propre pratique professionnelle à réaliser une étanchéité à l’air, poser une VMC double flux ou encore des menuiseries extérieures ;

de décrire les principaux points de vigilance pendant la pose en y associant les bonnes pratiques ;

et de les mettre en œuvre, de l’installation à la mise en service en prenant en compte l’ensemble des complexités.

Ainsi outillé, vous gagnerez en efficacité, vous éviterez d’éventuels défauts et pathologies, vous atteindrez la performance et garantissez à vos clients un confort intérieur.

À qui s'adressent ces formations ?

Tout professionnel du bâtiment, artisan, constructeur, distributeur, maîtrise d'œuvre, architectes, etc. mais également aux conseillers, accompagnateurs en rénovation performante.

Que ce soit pour vous (en activité ou en reconversion) ou pour vos équipes, ces formations courtes vous permettent de perfectionner votre savoir faire sur la rénovation performante, d’optimiser la qualité et le résultat des chantiers.

Notre organisme de formation est certifié Qualiopi et s’inscrit ainsi dans une démarche qualité qui vise à dispenser des prestations adaptées à vos besoins. Cette certification vous permet également de prétendre à une prise en charge financière.

De plus, des cofinancements sont mobilisables selon le profil et la zone géographique.

© Aurélie Moris

Plateau technique lors du forum Renodays 2023