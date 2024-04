Formez-vous à la rénovation performante des maisons individuelles et rejoignez le réseau Dorémi

Mieux comprendre la rénovation performante et les moyens de la mettre en œuvre dans ses pratiques professionnelles.

Préparer et réaliser des chantiers de rénovation complète et performante, conforme au référentiel Dorémi, en coordination avec d’autres professionnels Dorémi.

Connaître les enjeux du travail en collectif, expérimenter un fonc-tionnement en groupement en s’appropriant des outils et méthodes efficaces à chacune des étapes du projet de rénovation.

Optimiser collectivement les techniques, l’organisation, les coûts de travaux et les arguments commerciaux pour faciliter la prise de décision des clients.

Se positionner sur un marché émergent et porteur, donner plus de sens à son métier et contribuer à une dynamique d’intérêt général (précarité énergétique, changement climatique, emplois locaux…)