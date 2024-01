WMU 831 / 851 / 852 : boîtier à chaîne jusqu’à 500N

Modèle parfaitement approprié pour un montage dans les profilés d’ouvrants :

Pour la ventilation de confort.

Peut être utilisé avec tous les types d’ouvrants.

Version +/-24V ou pourvu de la technologie MotorLink®.

Peut être utilisé en combinaison avec un verrouilleur de type WMB.

Est livré avec ou sans câble

Un bornier externe peut être connecté directement au moteur.

Synchronisation de max. quatre moteurs sans module de synchronisation externe.

Retour d’information sur la position exacte et 3 vitesses en cas d’utilisation d’un boîtier à chaine pourvu de la technologie MotorLink.

Fermeture en douceur.

Protection électronique intégrée contre la surcharge/butée.

Électronique du moteur avec microcontrôleur.

Le moteur s’inverse jusqu’à une position idéale de l’ouvrant pour prolonger la durée de vie des joints de fenêtre.

Montage aisé.

Variantes de moteur

Les moteurs existent en quatre modèles sans et avec câble : moteur simple (-1), moteur synchro (-2), moteur triple (-3) et moteur quadruple (-4).

Les moteurs synchro (-2, -3 et -4) sont équipés d’une fonction de synchronisation intégrée brevetée, qui garantit que les moteurs synchro communiquent directement les uns avec les autres et s’activent exactement à la même vitesse pour adopter la même position. Il est dès lors possible d’installer plusieurs (jusqu’à quatre) moteurs sur une grande fenêtre, sans utiliser de module de synchronisation externe.