WindowMaster va s'implanter sur le marché français

L’entreprise danoise WindowMaster, spécialisée dans les technologies propres (CleanTech), annonce son entrée sur le marché français par le biais d'un accord de partenariat élargi avec MGAir Distribution, une entreprise alsacienne spécialisée dans les solutions de ventilation naturelle et de désenfumage.

Cette démarche stratégique marque une étape dans la trajectoire de croissance de WindowMaster. Le partenariat avec MGAir est motivé par « une augmentation de la demande de spécifications commerciales pour les solutions de WindowMaster », a déclaré l'entreprise danoise.

Cette collaboration offre à WindowMaster, ainsi qu'à ses systèmes de ventilation et d'automatisation de façades, l'opportunité de partager leurs 30 ans d'expertise et de se positionner en tant que fournisseur de premier plan en matière de ventilation naturelle durable et de désenfumage.

Fournir des solutions avancées d'automatisation de façades

Depuis ses débuts en 2019 et au fil des quatre dernières années, « nous avons travaillé avec les solutions et produits WindowMaster, ce qui nous a permis de fournir des installations sur mesure à nos clients avec une marque mondialement reconnue en laquelle ils peuvent avoir confiance », a indiqué Laurent Schott, président de MGAir.

Cette collaboration a incité l'entreprise danoise à renforcer sa relation avec MGAir en concluant un accord de partenariat élargi, appelé WindowMaster MGAir, et qui pilotera désormais l'ensemble de l'activité de WindowMaster sur le marché français, de la commercialisation à la distribution.

« Nous sommes ravis de nous lancer dans cette nouvelle aventure sur un marché dynamique en croissance rapide, propice à l'innovation. En nous associant exclusivement à MGAir, une entreprise de confiance avec une connaissance approfondie du marché local, combinée à notre expertise, nous sommes convaincus de pouvoir fournir des solutions avancées d'automatisation de façades répondant aux besoins spécifiques de l'industrie du bâtiment en France, clé de notre parcours de croissance, et je suis confiant dans la collaboration et la réussite avec l'équipe WindowMaster MGAir », s'est réjouit Erik Boyer, PDG de WindowMaster.

De plus, la marque WindowMaster est déjà solidement implantée en Allemagne, en Autriche, en Suisse, dans les pays nordiques, au Royaume-Uni, en Irlande, aux États-Unis et au Canada. Avec un engagement à réduire leur impact environnemental, les solutions de l'entreprise contribuent à créer des climats intérieurs plus sains dans les espaces de travail.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de devenir le partenaire exclusif officiel de WindowMaster pour son entrée sur le marché français et les opportunités de croissance que cette prochaine étape apporte. Ensemble, nous partageons la même détermination à apporter un service de haute qualité qui place le client au cœur de chaque projet que nous réalisons », a ajouté Laurent Schott.

Marie Gérald

Photo de Une : Erik Boyer & Laurent Schott