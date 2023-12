WindowMaster MGAir

Nous sommes convaincus que les meilleures solutions fonctionnent en harmonie avec les forces de la nature afin de garantir un monde de demain durable.

C’est la raison pour laquelle nous développons des produits et solutions, qui améliorent le climat ambiant pour les personnes, la productivité et l’environnement. En d’autres termes, notre mission est de créer les meilleures solutions de climat ambiant au monde de la manière la plus durable possible.

Nous réalisons notre mission en développant, fabriquant et distribuant des produits et systèmes cleantech dédiés à l’industrie commerciale du bâtiment. Les motorisations et systèmes de contrôle WindowMaster dédiés à la ventilation naturelle, à la ventilation hybride et au désenfumage sont de la plus haute qualité et sont testés par des organismes de réglementation locaux et internationaux. Nos solutions cleantech réduisent la consommation d’énergie tout en améliorant la qualité de l’air ambiant, garantissant ainsi un environnement bâti sain pour les personnes et la planète.