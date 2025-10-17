SITOFLOR GAZON ROULEAUX
33114 LE BARP
France
NATURAL PARK
Natural Park est un gazon en rouleau naturel. Le mélange variétal de ce produit vous assure un gazon vert et dense adapté au climat de votre région et résistant au piétinement comme à l’arrachement.
EKOPARK
Ekopark est un paillage bois coloré naturellement et 100 % écologique. Le paillage Ekopark permet de conserver l’humidité, limite la levée d'adventices, isole et protège le sol.
PARK IN PARK
Park in Park végétal ou minéral, est un système de dalles carrossables qui permet de réaliser des parkings perméables pour toute utilisation. Ces dalles en PEBD sont 100 % recyclées et recyclables.
SOGREEN
So green, solution idéale pour les amateurs de golf qui souhaitent profiter chez eux des plaisirs de ce sport.
PUZZLE PARK
Le PUZZLE PARK est une révolution dans l’aménagement des petites surfaces extérieures. On n’a jamais vu aussi facile pour installer du gazon synthétique ! Facile, léger, pratique, rapide confortable et...
HIGH PARK
Gazon synthétique dernière génération décliné en trois qualités (HIGH PARK L, XL, XXL). Se pose sans remplissage aussi bien dans le jardin que sur les terrases et balcons.
Les communiqués de la marque
Les tags associés
- Gazon
- Amenagement jardin
- Herbe
- Afficher plus