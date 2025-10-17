ConnexionS'abonner
SITOFLOR GAZON ROULEAUX

8229 avenue des pyrénées
33114 LE BARP
France
Cover Garden est une marque de la société Sitoflor,  La gamme Cover Garden se veut être une offre global de solutions pour le sol de jardin (naturel, synthétique, technique, paillage)

NATURAL PARK

Natural Park est un gazon en rouleau naturel. Le mélange variétal de ce produit vous assure un gazon vert et dense adapté au climat de votre région et résistant au piétinement comme à l’arrachement.

EKOPARK

Ekopark est un paillage bois coloré naturellement et 100 % écologique. Le paillage Ekopark permet de conserver l’humidité, limite la levée d'adventices, isole et protège le sol.

PARK IN PARK

Park in Park végétal ou minéral, est un système de dalles carrossables qui permet de réaliser des parkings perméables pour toute utilisation. Ces dalles en PEBD sont 100 % recyclées et recyclables.

PUZZLE PARK

Le PUZZLE PARK est une révolution dans l’aménagement des petites surfaces extérieures. On n’a jamais vu aussi facile pour installer du gazon synthétique ! Facile, léger, pratique, rapide confortable et...

HIGH PARK

Gazon synthétique dernière génération décliné en trois qualités (HIGH PARK L, XL, XXL). Se pose sans remplissage aussi bien dans le jardin que sur les terrases et balcons.

