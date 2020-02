Alors que nous sommes tous à la recherche de temps, particulièrement dans le bâtiment, Weser a trouvé la solution pour faire gagner à ses clients plus de 50% de temps sur la pose des couvertines. Avec sa gamme de chaperons de murs Optipose®, Weser propose un système original et exclusif de chaperons à emboîtement mâle-femelle, offrant un rendu final moderne et linéaire du plus bel effet.