URBAMAT ENVIRONNEMENT SARL
06600 ANTIBES JUAN LES PINS
France
Nous proposons des gammes de pavés, de dalles et de mobiliers urbains composées de béton et d’agrégats de pierres naturelles nobles et variées.
Destinés aux Professionnels de l’Aménagement Urbain, tous nos produits sont titulaires des normes en vigueur.
Au service des concepteurs :
● Notre bureau d'études vous assiste pour définir les dimensionnements mécaniques de vos projets. ● Nous vous apportons les documentations, les fiches techniques, les calepinages, les extraits de CCTP et de BPU et les échantillons vous permettant de faire un choix juste et pérenne.
Proches des entreprises de pose :
● Nous vous accompagnons afin que les travaux s'exécutent dans les meilleures conditions et le respect de mise en œuvre.
Respectueux des impératifs :
● Nous faisons appel à des partenaires logistiques de haut niveau afin de respecter les délais de livraisons.
PROFIL® : la bordure d’aide à l’accostage
Conforme aux recommandations du CERTU, la bordure d’aide à l’accostage PROFIL® permet à tous les voyageurs d’accéder de plain-pied aux bus. Idéale dans la mise en accessibilité des points d’arrêt, l’ergonomie...
pavés autobloquants LP5
Gamme de pavés reconstitués d'agrégats de pierres naturelles ( marbre, granit, basalte...) issue de La Collection Cassero. * épaisseur 8, 10 et 14 cm, 4 formats, 6 coloris * contours réguliers...
pavés autobloquants CASCA
Gamme de pavés reconstitués d'agrégats de pierres naturelles, à infiltration,issue de La Collection Passand. * capacité d'évacuation des eaux pluviales 4.800 lxsxhect. (cannelures en sous face)...
dalles terrasse PS
Gamme de dalles reconstituées d'agrégats de pierres naturelles (granit, basalte, marbre...), issue de la Collection Passand. * traitement antisalissure écologique Bionic Cleanable Structure intégré...
dalles terrasse BR
Gamme de dalles reconstituées d'agrégats de pierres naturelles (marbre, granit, basalte, quartz...) * traitement antisalissure écologique Bionic Cleanable Structure intégré dans la masse *...
dalles terrasse DI
Gamme de dalles reconstituées d'agrégats de pierres naturelles (marbre, granit, basalte, quartz...) * traitement antisalissure écologique Bionic Cleanable Structure intégré dans la masse *...
dalles terrasse SG
Gamme de dalles reconstituées d'agrégats de pierres naturelles (marbre, granit, basalte, quartz...) * traitement antisalissure écologique Bionic Cleanable Structure intégré dans la masse *...
dalles terrasse WETCAST
Gamme de dalles en béton reconstitué moulé donnant un aspect de bois naturel. Leur surface matricée est antidérapante et non abrasive.
Elément sur mesure
Nos ateliers sont à votre disposition afin de concrétiser tous vos projets. La finition des éléments sur mesure peut être grenaillée afin d'harmoniser les coloris souhaités avec les pavés ou les dalles...
Pavés TRENTO
Gamme de pavés reconstitués d'agrégats de pierres naturelles (granit, basalte, marbre....) issue de la Collection Trento. - épaisseur 8 cm, 5 formats, 10 coloris naturels - contours irréguliers, taquets...
