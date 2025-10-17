ConnexionS'abonner
Fermer
URBAMAT ENVIRONNEMENT SARL - Batiweb

URBAMAT ENVIRONNEMENT SARL

171 chemin des vieux Brusquets
06600 ANTIBES JUAN LES PINS
France
Site web de la marque
Présents sur le grand sud de la France, nous sommes le fournisseur officiel des produits de la marque BIVOIS®, filiale de la société LITHONPLUS® (17 sites de production – 700 salariés), leader européen de la préfabrication béton.

Nous proposons des gammes de pavés, de dalles et de mobiliers urbains composées de béton et d’agrégats de pierres naturelles nobles et variées.

Destinés aux Professionnels de l’Aménagement Urbain, tous nos produits sont titulaires des normes en vigueur.

Au service des concepteurs :
Notre bureau d'études vous assiste pour définir les dimensionnements mécaniques de vos projets. Nous vous apportons les documentations, les fiches techniques, les calepinages, les extraits de CCTP et de BPU et les échantillons vous permettant de faire un choix juste et pérenne.
Proches des entreprises de pose :
Nous vous accompagnons afin que les travaux s'exécutent dans les meilleures conditions et le respect de mise en œuvre.
Respectueux des impératifs :
Nous faisons appel à des partenaires logistiques de haut niveau afin de respecter les délais de livraisons.

Produits de la marque

dalles terrasse PS

Gamme de dalles reconstituées d'agrégats de pierres naturelles (granit, basalte, marbre...), issue de la Collection Passand. * traitement antisalissure écologique Bionic Cleanable Structure intégré...

En savoir plus Documentation

Elément sur mesure

Nos ateliers sont à votre disposition afin de concrétiser tous vos projets. La finition des éléments sur mesure peut être grenaillée afin d'harmoniser les coloris souhaités avec les pavés ou les dalles...

En savoir plus Documentation

Pavés TRENTO

Gamme de pavés reconstitués d'agrégats de pierres naturelles (granit, basalte, marbre....) issue de la Collection Trento. - épaisseur 8 cm, 5 formats, 10 coloris naturels - contours irréguliers, taquets...

En savoir plus Documentation

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.