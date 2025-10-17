URBAMAT ENVIRONNEMENT SARL

Présents sur le grand sud de la France, nous sommes le fournisseur officiel des produits de la marque BIVOIS®, filiale de la société LITHONPLUS® (17 sites de production – 700 salariés), leader européen de la préfabrication béton.



Nous proposons des gammes de pavés, de dalles et de mobiliers urbains composées de béton et d’agrégats de pierres naturelles nobles et variées.



Destinés aux Professionnels de l’Aménagement Urbain, tous nos produits sont titulaires des normes en vigueur.



Au service des concepteurs :

● Notre bureau d'études vous assiste pour définir les dimensionnements mécaniques de vos projets. ● Nous vous apportons les documentations, les fiches techniques, les calepinages, les extraits de CCTP et de BPU et les échantillons vous permettant de faire un choix juste et pérenne.

Proches des entreprises de pose :

● Nous vous accompagnons afin que les travaux s'exécutent dans les meilleures conditions et le respect de mise en œuvre.

Respectueux des impératifs :

● Nous faisons appel à des partenaires logistiques de haut niveau afin de respecter les délais de livraisons.