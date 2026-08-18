Assainissement et voirie

Stabilisation et relevage de dallages (Floor Lift®)
La solution Floor Lift® est conçue pour traiter efficacement les problèmes d’affaissement de dallages. Elle repose sur l’injection de résine expansive directement dans...
Thématique du 19 juillet au 1 août
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Solution idéale pour les entrées et les toitures terrasses des bâtiments privés ou publics, les caniveaux de la gamme TERRAFIX permettent de collecter rapidement les eaux pluviales...
Solution compacte d'assainissement non collectif. Le système easyOne se compose d’une seule cuve à enterrer (jusqu’à 80 EH) ne contenant aucune pièce électrique,...
Le filtre compact Biomeris est destiné à l’assainissement non collectif des résidences principales ou secondaires. Cette filière est composée d’une fosse...
Le tunnel, c’est la solution idéale pour l'infiltration des eaux pluviales mais également des eaux usées épurées en sortie de système d'assainissement...
Les ralentisseurs permettent de sécuriser les parkings et les voies privées en réduisant la vitesse des véhicules. Les ralentisseurs pour voies privées sont fabriqués...
La gamme O' : une solution efficace, immédiate et durable pour l'infiltration et contre les îlots de chaleur urbains. Betogreen : idéal pour végétaliser...
Avec plus de 70 ans d’expérience dans la fourniture à l’échelle planétaire de systèmes semi-collectifs de traitement des eaux usées à la fois...
PRB SCEL VOIRIE MICRO BÉTON vient compléter la gamme TP Gros œuvre de PRB. Ce produit permet le scellement d’éléments de voirie (tampons, chambre de tirage…)....
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