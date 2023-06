Kingspan Water & Energy est le leader Mondial dans la fabrication de solutions de traitement et de gestion des eaux usées avec plus de 70 ans d’expérience. Notre but est de préserver et protéger la ressource en eau pour les générations futures et nous disposons d’une large gamme de dispositifs pour stocker et traiter les eaux usées.



Kingspan repousse les limites avec plus d'innovation et de solutions durables. Nos produits de traitement de l'eau incluent : Stations d'épuration, fosses septiques, lits de roseaux, séparateurs, stations de pompage et récupérateurs d’eau de pluie.



Les experts de chez Kingspan sauront répondre à vos attentes et à vos besoins.