Matériel de Chantier

Passerelle aluminium
Les PASSERELLES ALUMINIUM 620 de 3 à 9 m de long sont autoportantes, réversibles, juxtaposables en passage ou plancher de sécurité pour les accès grande hauteur est équipé...
Thématique du 5 juillet au 18 juillet
Les PASSERELLES ALUMINIUM 620 de 3 à 9 m de long sont autoportantes, réversibles, juxtaposables en passage ou plancher de sécurité pour les accès grande hauteur est équipé...
groupe électrogène triphasé - diesel - transportable - 50 Hz PANTHER -70 kVA. Extrêmement robuste, capoté et insonorisé, ce groupe électrogène...
La nouvelle pompe à piston P 730 convient parfaitement pour le pompage de béton fin d’une granulométrie max. de 32 mm et pour les opérations avec béton projeté. Elle...
La pompe P 720 débite en toute fiabilité des fluides pompables d’une granulométrie de 16 mm max, à de grandes distances. La puissante pompe à piston est parfaite...
L'étais Doka Eurex 20 LW est essentiel pour le quotidien difficile des chantiers et constituent la base de nos systèmes de coffrage. Conçu pour une grande longévité,...
Pour chanfreiner les joints de soudure pour tous types de revêtements de sol souples homogène et non homogène, lino, caoutchouc et sols sportifs. Technologie sur batterie pour supprimer...
Bâche de protection absorbante pour les professionnels de la peinture. POLYPROTEC ABSORB est une bâche de protection temporaire pour vos travaux de peinture. Elle est absorbante et antidérapante,...
Face à la diversité des environnements industriels, les missions de maintenance sont extrêmement complexes et exposent les opérateurs à des risques variés. C'est...
Le BLK2GO est un scanner laser avec imagerie portatif qui crée un jumeau numérique des espaces en 3D pendant que vous les traversez. C'est le moyen le plus rapide et le plus facile de...
Cofra’GRIMP vous permet de réaliser un garde-corps provisoire en protection dite grimpante lors de la construction d’un mur en élévation depuis le niveau RDC jusqu’au...
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.