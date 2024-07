ALTEC FRANCE vous offre, depuis plus de 25 ans, une large gamme de produits en aluminium dédiée au monde du transport et de la manutention. De la rampe amovible aux ponts de chargement, en passant par les couvertures de fosse et rampes d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite (PMR), ALTEC FRANCE met à votre disposition son expérience. Découvrez également nos solutions de stabilisation et calage avec des plaques de roulage, des patins pour stabilisateurs, du matériel de voirie et protection des câbles.



Présent sur l’ensemble du territoire, grâce à un réseau de plus de 4 000 partenaires revendeurs et distributeurs, de la carrosserie industrielle au secteur du BTP et de l’industrie, en passant par les domaines des espaces verts, de l’agriculture, des loisirs, campings et de l’événementiel.



Spécialiste dans la fabrication et la distribution de rampes et de ponts de chargement en alliage d’aluminium, ALTEC FRANCE offre une large gamme de produits standard ou sur-mesure pour répondre aux problématiques rencontrées chaque jour lors des opérations de transbordement de marchandises.



Systématiquement, les opérateurs doivent faire face à des rattrapages de niveaux, entre le plateau du camion et le sol avec des rampes de chargement en aluminium ou entre le plateau du camion et le quai de l’entrepôt avec des ponts de chargement en aluminium. A l’unité, ou par paire, les rampes de chargement en aluminium facilitent le chargement des matériels qui ne sont pas autorisés à se déplacer sur la chaussée et/ou qui doivent être transportés rapidement sur un autre lieu.



Les ponts de chargement en aluminium sont utilisés pour effectuer la liaison entre le quai et les camions, ou les wagons. Ce choix est une excellente alternative à des systèmes encastrés, nécessitant des travaux importants de maçonnerie, et représentant des investissements beaucoup plus onéreux.



Le choix du matériel nécessite une attention particulière pour chaque utilisation. En fonction de l’intensité du trafic, de la charge à transborder et de la dénivellation, les équipes d’ALTEC FRANCE apportent des solutions adaptées.



Sensibles aux besoins de ses clients, ALTEC FRANCE s’est aussi spécialisé dans la conception de rampes d’accessibilité pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite (PMR, obligations légales).



Pour compléter son offre en tant que spécialiste de la protection des matériels, ALTEC FRANCE a également développé des solutions de stabilisation et le calage de machines avec ses équipements de chantiers et de voirie.



Membre de l’IPAF*, la société ALTEC FRANCE accélère son développement sur un marché où les besoins en sécurité sont nombreux. Au-delà de notre réputation de sérieux et de rigueur nous souhaitions nous investir davantage dans le secteur du levage en renforçant notre partenariat avec l’ensemble de la profession.