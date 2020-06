Dès sa création il y a plus de 50 ans HAURATON a choisi de se spécialiser dans la conception et la production industrielle de caniveaux pour le drainage et l’évacuation des eaux pluviales. L’expérience acquise sur les chantiers a permis de faire évoluer les produits et de diversifier les gammes qui répondent à l’ensemble des besoins du marché. L’intégralité des produits répond à la norme EN1433, avec marquage CE.

Aujourd’hui HAURATON, certifié ISO 9001: 2008 est le seul à proposer 2 gammes très distinctes utilisant soit le béton fibré, soit le polyéthylène pour les corps de caniveaux, et le polyamide pour certaines grilles. HAURATON, l’évacuation des eaux de surface à son meilleur niveau.