Euro Energies
79 360 GRANZAY GRIPT
France
Bûches de bois densifié WOODSTOCK
Les buches Woodstock bois densifié proviennent des meilleures essences de bois. Elles sont fabriquées à partir de sciures de bois non traitées, 100 % naturelles, densifiées à haute pression.Elles sont...
Crépito présente Braise Express®
Avec seulement une poignée de copeaux de bois, quelques pulvérisations d’huile et une allumette, Braise Express® vous garantie en quelques minutes, une braise dense pour enflammer rapidement votre bûche...
Granulés de bois WOODSTOCK
La fabrication de Woosdstock bois granulés est issue d’un process industriel de qualité. Lisses et parfaitement compressés, les granulés bois de qualité Prémium sont destinés aux appareils de chauffage...
Bois Bûches WOODSTOCK
Issues d’un process industriel unique en Europe, les nouvelles bûches haute performance ont été conçues pour optimiser le rendement de votre appareil de chauffage. Elles sont fabriquées à partir de bois...
