Edition Spéciale

BOITCO : la boite de réservation la plus plébiscitée par les professionnels
Boîte de réservation étanche – Fabrication française et qualité garantie Optimisez vos chantiers avec notre boîte de réservation 100 % étanche,...
Thématique du 12 octobre au 25 octobre
Boîte de réservation étanche – Fabrication française et qualité garantie Optimisez vos chantiers avec notre boîte de réservation 100 % étanche,...
Rénover ne sous-entend pas forcément tout casser, rénover peut aussi rimer avec changer. Si vous souhaitez simplement changer la porte d’entrée pour des questions...
Les améliorations de la gamme Naema 2 sont le fruit d’un travail collaboratif avec les professionnels de l’installation et de la maintenance de chaudières murales. Une interface...
La certification CEKAL est un gage de pérennité des vitrages isolants, feuilletés et trempés pour tous les acteurs de la construction.
ROCKCOMBLE ÉVOLUTION, la solution isolante et innovante en combles aménagés qui présente d’excellentes performances et fait gagner jusqu’à 50 % de temps à...
Enduit de rebouchage en poudre pour un usage en intérieur. Rebouche fissures, trous et saignées de toutes tailles. Permet aussi de sceller et fixer. Enduit en poudre à base de plâtre,...
Les séparateurs d’hydrocarbures hybrides Sebico ont une teneur résiduelle en hydrocarbures inférieure à 0,1 mg/l. La gamme est composée de modèles avec ou...
EVERFAST ÉLASTIPROOF est un revêtement élastomère auto polymérisable polyuréthane en phase aqueuse, liquide et mono composant, donnant naissance, après polymérisation...
K•LINE lance une nouvelle génération de baie en grandes dimensions et à l’effet bilame maîtrisé. Disponible en 2 rails 2 vantaux ou 3 rails 3 vantaux, jusqu’à...
Composé de 5 produits ultra performants, Star-5 est une solution d’étanchéité à chaud performante, polyvalente et pratique pour les toitures-terrasses. En construction...
Système complet d’ossatures à crochet comprenant porteurs et entretoises. Le système est facile à installer et répond aux attentes de chantier. Le système...
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.