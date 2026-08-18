Accessibilité PMR 2020

K190 : porte grand Trafic et grande dimension
Fabriquée dans les propres ateliers KAWNEER, elle affiche une garantie à vie et le test de 2 millions de cycles. 13 modèles sur mesure sont disponibles : simple et double action,...
Thématique du 26 octobre au 8 novembre
Fabriquée dans les propres ateliers KAWNEER, elle affiche une garantie à vie et le test de 2 millions de cycles. 13 modèles sur mesure sont disponibles : simple et double action,...
La plate-forme élévatrice pour handicapés Oléolift permet de surmonter 3 ou 4 marches en toute sécurité sans bloquer l’escalier. Elle est conçue...
ELENA, l'élévateur qui fait rimer accessibilité et design ! Jusqu'à 3 mètre de course et sans local machinerie. La maintenance est ainsi simplifiée...
Le portillon RESILOG™ a été spécialement étudié pour la protection périmétrique et la gestion des accès aux logements collectifs et lieux publics. Avantages...
Le WC Odéon PMR est conforme à la réglementation PMR. D’une hauteur confort de 45 cm, il est stable avec 4 points de fixation au sol. Cuvette entièrement carénée...
Boîte de réservation étanche – Fabrication française et qualité garantie Optimisez vos chantiers avec notre boîte de réservation 100 % étanche,...
Qu’il s’agisse de maisons de retraite ou d’établissements pour handicapés, d’hôpitaux, de crèches ou de bâtiments administratifs, le sujet de l’accessibilité...
Accessible : permet le passage de pieds et de genoux Larges plages de pose latérales pour un confort d'usage optimal. Nettoyage facilité : Angles doux pour un nettoyage simple et rapide.
Ce seuil Universel à pose simplifiée permet une mise en œuvre rapide sans nécessiter de casser la maçonnerie pour encastrer les rejingots latéraux. Il est simplement...
DL 400 E SENSOR® est un nouvelle douche électronique avec une temporisation, rinçages automatiques et données d'utilisation paramétrables via le nouvel outil de communication...
Le contexte actuel exige de chacun d’entre nous une vigilance accrue au quotidien. Afin de faire face au coronavirus, Schindler vous propose des solutions sanitaires uniques, conçues spécialement...
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.