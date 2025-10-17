Pour obtenir une information de la part de la marque « KEYOR », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Leader français du marché de la porte, le groupe Keyor s’appuie sur 4 usines pour proposer une large gamme de produits : blocs-portes bois pré-peints, stratifiés ou laqués, bloc-portes métalliques, métalliques techniques, huisseries bois ou métalliques. Présent sur les réseaux du direct et des négoces, Keyor propose ses produits à une large clientèle de professionnels.

Les atouts de Keyor : la profondeur de sa double gamme, le bois et le métal. Couvrant tous les produits, du standard au produit le plus élaboré, du technique au sur mesure, Keyor réalise toutes les demandes de ses clients.

Keyor a fait le choix d’une proximité géographique importante vis à vis de ses clients, grâce au maillage fin de son réseau commercial.

En support de notre service commercial, une soixantaine de personnes, implantée dans nos usines de production, répond rapidement et efficacement aux questions techniques ou aux demandes de devis.

Le savoir-faire de Keyor :