KEYOR
33100 BORDEAUX
France
Leader français du marché de la porte, le groupe Keyor s’appuie sur 4 usines pour proposer une large gamme de produits : blocs-portes bois pré-peints, stratifiés ou laqués, bloc-portes métalliques, métalliques techniques, huisseries bois ou métalliques. Présent sur les réseaux du direct et des négoces, Keyor propose ses produits à une large clientèle de professionnels.
Les atouts de Keyor : la profondeur de sa double gamme, le bois et le métal. Couvrant tous les produits, du standard au produit le plus élaboré, du technique au sur mesure, Keyor réalise toutes les demandes de ses clients.
Keyor a fait le choix d’une proximité géographique importante vis à vis de ses clients, grâce au maillage fin de son réseau commercial.
En support de notre service commercial, une soixantaine de personnes, implantée dans nos usines de production, répond rapidement et efficacement aux questions techniques ou aux demandes de devis.
Le savoir-faire de Keyor :
- PORTE GRAVEE NEW-ARTS
- PORTE LAQUEE BLANC ICE SATINE
- PORTE BOIS EASY'M STRAT
- PORTE PALIERE RENOVATION
La dernière huisserie de Keyor, la seule, l’UniK…
UniK est la seule huisserie bois blanche 9016 éco-conçue du marché, l’équilibre parfait de l’efficacité et de la simplicité. Elle réunit toutes...
LIGNE HOTELLERIE
Keyor et Rozière, ou l’alliance des performances brutes à la décoration pure. Nous avons souhaité par ce partenariat développer une offre de produits complète,...
DAS FPE
A destination de l’hôtellerie, des salles de spectacles, des musées ou des centres culturels, Keyor propose la seule offre de bloc-porte bois intérieures DAS mode2 EI30 standard...
PORTE PALIERE RENOVATION
Rénover ne sous-entend pas forcément tout casser, rénover peut aussi rimer avec changer. Si vous souhaitez simplement changer la porte d’entrée pour des questions...
PORTE LAQUEE BLANC ICE SATINE
Le blanc se prête à tous les styles et toutes les époques ; intemporel, il reste la base de la décoration autorisant mille et une fantaisies. Pourquoi choisir la finition...
PORTE GRAVEE NEW-ARTS
Faites de votre porte un objet de décoration à part entière avec notre nouvelle collection de décors gravés NEW-ARTS. Laissez-vous séduire par son style contemporain...
EASY'M STRAT : porte bois
Easy’M Strat est une ligne de portes intérieures qui réunit la chaleur et la qualité du stratifié bois et la modernité du style. L’ensemble est à la...
