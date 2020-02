Forte de ses 30 années d'innovation et d'un outil de production inédit, K-LINE est aujourd'hui le 1er fabricant de menuiserie aluminium : Frappe à ouvrant caché ; Ouvrant respirant ; Oscillo-coulissant ; Coulissant 2 et 3 rails ; Galandage ; Porte d’entrée monobloc ; Bloc-baie. Notre raison d'être, vous offrir le confort et la lumière en rendant accessible l'esthétique et la performance.



L'aluminium est naturellement l'un des matériaux les plus respectueux de l'environnement, sur la totalité de son cycle de vie. Il est issu de la bauxite, troisième ressource naturelle de la planète et 50 % des ressources électriques utilisées pour sa transformation et son façonnage sont hydrauliques.

Enfin, c'est un matériau 100 % recyclable sans dégradation de ses propriétés. Il s'inscrit dans des filières de retraitement structurées qui réemploient aujourd'hui 95 % de l'aluminium issu des bâtiments en fin de vie.