HIMACS pour agencement commercial & ERP
HIMACS est idéal pour les zones très fréquentées : il est durable et fonctionnel, mais également esthétique et capable des plus beaux designs. DES...
Thématique du 17 septembre au 1 octobre
HIMACS est idéal pour les zones très fréquentées : il est durable et fonctionnel, mais également esthétique et capable des plus beaux designs. DES...
Les fractales sont des motifs répétés à différentes échelles. C’est aussi la méthode de création de motifs que la nature préfère....
Le TS 5000 ECline permet de rendre les portes accessibles selon l’arrêté du 12/02/2005 jusqu’à EN5, et ce pour les portes jusqu’à 1250 mm de largeur. La combinaison avec le kit d’extension ECline ISM /...
Optimiser le bien-être des occupants en toute saison, favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, économiser l’énergie et réduire les charges de fonctionnement du bâtiment, telle est...
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.