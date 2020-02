GEZE FRANCE

La société GEZE GmbH fait partie, au niveau mondial, des plus grands concepteurs et fabricants de systèmes de technique de portes, de fenêtres et de sécurité.

GEZE offre une gamme très complète de systèmes de portes automatiques et d’éléments de technique de portes, de systèmes de vitrage, de désenfumage et d’extraction de chaleur (RWA), de systèmes de sécurité et d’éléments de technique de fenêtres et d’aération.

L’entreprise familiale indépendante fait partie des leaders du marché, de l’innovation et du design. Elle conçoit, fabrique et commercialise des produits de technologie de pointe. Elle a une influence exemplaire sur la technique du bâtiment de par ses innovations futuristes.

Ces conceptions progressent sans cesse dans le centre de Recherche et de Développement GEZE. Grâce à leurs niveaux de qualité extrêmement élevés, les produits GEZE contribuent à la mise en œuvre, dans le monde entier, de concepts innovants pour le bâtiment et assurent confort et sécurité dans la technique du bâtiment. Les ferme-portes GEZE font partie des ferme-portes les plus connus au monde. Tous les jours, des millions de personnes apprécient le confort évident des systèmes de portes automatiques. Des conceptions spéciales individualisées et spécifiques à un bâtiment, telles que des portes tournantes ou des systèmes tout verre, sont réalisées dans une filiale propre à GEZE.

Les systèmes et produits GEZE se retrouvent dans des ouvrages de construction renommés du monde entier.