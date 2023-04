LX HAUSYS EUROPE GMBH

LX Hausys comprend 3 domaines d’activité : des fenêtres, des matériaux/des composants hautement fonctionnels et des matériaux pour espaces intérieurs, comme HIMACS.



HIMACS est un matériau « Solid Surface » : un mélange d'acrylique, de minéraux naturels et de pigments, pouvant adopter un nombre illimité de formes. La surface lisse et non poreuse de cette pierre acrylique dernière génération permet des réalisations esthétiques répondant aux plus hautes exigences de qualité, fabrication, de fonctionnalité et d'hygiène, supérieures en bien des points aux matériaux classiques.



Des propriétés inégalées : polyvalence, durabilité, esthétique et hygiène



Polyvalent, HIMACS rassemble à lui seul les caractéristiques de différents matériaux : presque aussi solide que la pierre naturelle, il peut être travaillé comme le bois et est doté d’excellentes propriétés de thermoformage en trois dimensions. Sans joints apparents, il permet des finitions aux qualités esthétiques inégalées et offre une hygiène irréprochable. Non poreux et donc imperméable, il n'absorbe pas l’humidité, est très résistant aux taches et facile à nettoyer, entretenir et réparer. Cette pierre acrylique nouvelle génération se décline dans une gamme quasi-illimitée de couleurs offrant même dans certaines nuances une translucidité particulière lorsqu'elle est exposée à la lumière.



Partenaire des architectes et des designers



Les nombreuses qualités intrinsèques de ce « Solid Surface » en font le matériau incontournable des applications architecturales d'intérieur et d’extérieur telles que les revêtements muraux, les sols, les escaliers, les comptoirs de cuisines, les salles bains, le mobilier, les objets décoratifs ou encore les façades. HIMACS est de tous les projets, aussi bien dans le domaine privé que public : habitations, bureaux, hôtels, hôpitaux, crèches, centres commerciaux, commerces, yachting… Ses possibilités illimitées de création inspirent les architectes et designers du monde entier : Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid, David Chipperfield, ou encore plus récemment Marcel Wanders ont rejoint l’univers HIMACS et donné vie à de fabuleux projets.



Garant des normes les plus strictes



Les qualités de HIMACS en termes d'engagement écologique, d'hygiène et de résistance au feu sont attestées par de nombreux certificats internationalement reconnus. HIMACS fut le premier « Solid Surface » du marché à bénéficier de la certification officielle Agrément Technique Européen (ATE) pour façades, pour la couleur Alpine White S728, et a obtenu la certification française QB et l’avis Technique du CSTB pour les façades en Alpine White. HIMACS offre une garantie de 15 ans pour les produits fabriqués et installés par un membre du HIMACS Quality Club.



HIMACS Because Quality Wins