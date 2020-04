Wicona est une marque internationale qui développe, conçoit et commercialise des systèmes aluminium pour le bâtiment : façades, fenêtres, coulissants, portes, vérandas, volets et garde corps, système respirant, brise soleil, ombrière et garde corps.



Wicona est avant tout un concepteur-gammiste, spécialiste de solutions technologiques de qualité.



Ce sont elles qui permettent de réaliser des constructions innovantes, d’enrichir notre offre produits et de satisfaire les exigences de nos clients.



WICONA dispose d’un service dédié aux projets spéciaux chargé de proposer des solutions techniques originales et sur-mesure requises pour les grands projets architecturaux.



L’expertise de WICONA dans le domaine de l’Aluminium et du bâtiment, la positionne comme un acteur clef de l’évolution des villes. Experte en solutions technologiques de qualité, WICONA se démarque sur son secteur par une approche créative et sur-mesure des projets sur lesquels elle intervient.



Chez WICONA, les technologies et les hommes sont déjà au service de la ville et des bâtiments de demain. En réinventant son ADN, WICONA déploie non seulement son expertise unique en solutions durables de systèmes aluminium, mais affirme son positionnement comme acteur clé de l’évolution des villes.