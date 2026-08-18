Plafonds et cloisons

Plafonds bois : SHILUVIT LINE
Donnez de la chaleur à vos projets avec le Shiluvit Line :Résille directionnelle réalisée en bois massif, possibilité de varier les entre axes et la hauteur des lames. Chaque panneau est démontable. Les...
Thématique du 3 septembre au 17 septembre
Donnez de la chaleur à vos projets avec le Shiluvit Line :Résille directionnelle réalisée en bois massif, possibilité de varier les entre axes et la hauteur des lames. Chaque panneau est démontable. Les...
Les ossatures AMF DENAMIX sont les plus prescrites en Europe et les plus utilisées dans le monde. Le clip breveté DX en fait l'ossature la plus facile et la plus rapide à installer,...
Rockfon Blanka® dB 35 combine une bonne isolation latérale à une absorption acoustique élevée pour des bureaux flexibles et silencieux. Constitué d’une épaisseur...
Carreau de plâtre plein standard à parements lisses sur les deux faces et pourvus de tenons et mortaises non-arrondis pour la pose par emboîtement. Existe aussi en Isomur léger. Utilisation...
Afin de répondre à tous les besoins en matière de conception et de réalisation d'îlots acoustiques, Eurocoustic propose le système Insula® 76A. Design affiné,...
Ventilation intensive. Avec la DucoDoor Louvre, Duco a développé une porte à lamelles anti-effraction qui a été largement testée par SKG conformément...
INNOVATION : Solidroc® est une plaque de plâtre 4 en 1 très haute résistance destinée à toutes les pièces de la maison individuelle. Cette plaque multifonction...
Les systèmes de cloisonnement en terre cuite bio’bric sont pensés pour répondre aux besoins des logements individuels et collectifs, ainsi qu’aux contraintes des locaux...
Enduit de finition intérieur. Utilisable en pulvérisation Airless. Il procure un rendu fin, uniforme et régulier facile à poncer. Il s'applique sur tous types de supports...
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.