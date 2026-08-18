Isolation thermique et acoustique

Plafonds bois : LAWAPAN
Pose sur ossature T de 24 Standard, les dalles bois sont semi-encastrées et totalement démontables par le dessous, permettant un accès très facile au plénum. La modularité est marquée par un joint creux...
Thématique du 27 avril au 11 mai
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Le rupteur de pont thermiques Schöck Rutherma® T type DF est un élément de jonction entre la dalle intérieure et la façade. Les rupteurs de ponts thermiques Schöck...
Un store vénitien intégré dans un ouvrant couplé à la fenêtre, à l’abri des intempéries protège de la lumière, les profilés...
Conçu par les architectes Jean Nouvel et François Fontès, l'Hôtel de Ville de Montpellier, bâtiment performant et durable, bénéficie des dernières technologies architecturales. Des plafonds acoustiques...
La Gamme Parexlanko s’est enrichie du Calcifin, une nouvelle finition mince à la chaux aérienne spécialement formulée pour répondre aux exigences de l’Isolation...
Résistance au feu : PF/CF 120 – E/EI 120 sans irrigation PV feu : EFECTIS – R0282 PV DAS : en cours
Prédalle à correction de pont thermique intégrée pour préserver tous les avantages de l'ITI (Isolation Thermique par l'Intérieur). La ThermoPrédalle...
Procédé d'Isolation Thermique par l'Extérieur, constitué de panneaux isolants PSE à bords droits, toile de verre 4 x 4 AVN et finition enduit organique mince...
Le DUO THERMA est un exutoire de désenfumage DENFC à isolation acoustique. Constitué d’un ensemble monobloc aluminium, il vous permettra d’équiper les salles de cinéma, les bâtiments nécessitant une isolation...
La projection de polyuréthane consiste à isoler un bâtiment en utilisant l’isolant le plus performant du marché - le polyuréthane (PU) - mis en œuvre par projection. La matière première est fabriquée sur...
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